الأردن و مصر: ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي.

وأكّد الصفدي وعبد العاطي عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والروابط الأخوية المتينة التي تزداد رسوخًا وتطورًا بين البلدين الشقيقين في ظلّ الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها لتشكّل تعاونًا أوسع في مختلف المجالات.

وبحث الوزيران تطوّرات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدّمتها الأوضاع في غزة، وأكّدا ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام وفوري من دون عوائق، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة، والمضيّ نحو أفق سياسي واضح يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجدّد الصفدي وعبد العاطي الترحيب بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وبالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وإطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلس السلام.

كما أكّدا الالتزام بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.

وحذّر الوزيران من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تدفع نحو تفجّر الأوضاع، وتُقوِّض كلّ جهود التهدئة، وفرص تحقيق السلام العادل على أساس حلّ الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.

‎‏كما بحث الوزيران عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ‏وأكّدا استمرار العمل المشترك والتنسيق بما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا العربية