احتفالا بعيد ميلاد الملك.. البريد يصدر بطاقة بريدية تذكارية

6 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلن البريد الأردني عن طرح بطاقة بريدية تذكارية خاصة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الرابع والستين ، وذلك اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 29 كانون الثاني 2026، في مبنى شركة البريد الأردني، وبكميات محدودة، وبقيمة (1.40) دينار للبطاقة الواحدة.
ويأتي هذا الإصدار التذكاري ليجسد أسمى معاني الفخر والاعتزاز بالقيادة الهاشمية، تخليدا لهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تحتل مكانة راسخة في وجدان الأردنيين، وتوثيقا لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، يقودها جلالة الملك في مختلف ميادين البناء والتحديث وخدمة الوطن.
وأوضحت مديرة مديرية المتحف والطوابع البريدية نورأبوغيدا أن هذه البطاقة التذكارية تجسد أسمى قيم الولاء والانتماء الوطني، وتعكس الرمزية العميقة لهذه المناسبة، كما تسهم في ترسيخ دلالاتها التاريخية والوطنية، فضلا عن إثراء المقتنيات البريدية لهواة جمع الطوابع والبطاقات التذكارية .
ودعا البريد الأردني الراغبين باقتناء هذه البطاقة التذكارية إلى مراجعة مديرية المتحف والطوابع البريدية في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في منطقة المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 29/1/2026، كما يمكن الحصول على هذه الإصدارات في المكاتب البريدية التالية: مكتب بريد جبل عمان ، ومكتب بريد العبدلي ، ومكتب بريد إربد المركزي ، مكتب بريد الفحيص.


