دوائر حكومية تدعو مئات الأردنيين لاختبار توظيفي

وطنا اليوم:دعت مجموعة من الدوائر الحكومية في الأردن ، يوم الثلاثاء، مئات المرشحين من مخزون طلبات التوظيف لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة لحضور الاختبار التنافسي الإلكتروني.

وتأتي هذه الدعوة في إطار مساعي المؤسسات الحكومية لتعبئة الشواغر الوظيفية لديها وفق معايير الكفاءة والاستحقاق التي تعتمدها الهيئة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وحددت الدوائر المعنية يوم الأحد الموافق للأول من شهر فبراير (شباط) لعام 2026 موعدا لعقد هذه الاختبارات. حيث تقرر أن تجرى جلسات التقييم في “مركز تقييم الكفايات” الواقع ضمن مقر هيئة الخدمة والإدارة العامة في منطقة طبربور بالعاصمة عمان، وتحديدا في شارع الأقصى.

ويعد هذا المركز المرفق الرئيسي المجهز تقنيا لإدارة الاختبارات التنافسية لضمان نزاهة العملية وسرعة استخراج النتائج.

وفيما يتعلق بمنظومة الاختبار وآلية احتساب النتائج، فقد أوضح الإعلان الرسمي أن توزيع العلامات سيسير وفق محورين رئيسيين؛ حيث تم تخصيص النسبة الأكبر والبالغة 70% لمجال الاختصاص المعرفي لقياس مدى تمكن المرشح من علوم مهنته.

بينما خصصت النسبة المتبقية وقدرها 30% لقياس مدى جاهزية المرشح من حيث القدرات والاستعدادات والمهارات الوظيفية العامة.

ووجهت الهيئة مجموعة من التعليمات الهامة التي يتعين على جميع المرشحين الالتزام الدقيق بها لضمان دخولهم لقاعات الامتحان، وفي مقدمتها ضرورة التواجد في مقر الاختبار قبل الموعد المحدد بـ 45 دقيقة على الأقل.

كما شددت التعليمات على أنه لن يسمح لأي مرشح بخوض الاختبار دون إبراز البطاقة الشخصية (الهوية المدنية) الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بشرط أن تكون سارية المفعول.

وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية لتسهيل عمليات التدقيق وتحقيق الانضباط التام داخل مراكز التقييم