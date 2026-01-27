بنك القاهرة عمان
سامح الصريطي في العناية المركزة بعد إصابته بجلطة في المخ

27 يناير 2026
سامح الصريطي في العناية المركزة بعد إصابته بجلطة في المخ

وطنا اليوم:تعرض الفنان المصري سامح الصريطي لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إثر إصابته بجلطة دماغية استدعت نقله فورًا إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.
ويُعد سامح الصريطي أحد الأسماء البارزة في الحركة المسرحية المصرية، حيث عمل عضوًا بفرقة “أنغام” للشباب التابعة للمسرح الغنائي بمسارح الدولة، وامتد عطاؤه الفني ليشمل الغناء إلى جانب مشاركاته المتنوعة في المسرح والتلفزيون والسينما.
وشارك الصريطي في عدد كبير من العروض المسرحية التي تركت بصمة واضحة، من أبرزها: “الحب بعد المداولة”، “عطشان يا صبايا”، “تذكرة للجنة”، “زي ما تحب”، “نجوم الظهر”، “عالم كورة كورة”، “شغل أراجوزات”، “أحلام الفرسان”، و”ذات الهمة”، مؤكدًا حضوره الدائم على خشبة المسرح على مدار عقود من العطاء الفني.
ولا تزال الحالة الصحية للفنان محل متابعة دقيقة، فيما تتوالى دعوات محبيه وزملائه في الوسط الفني له بالشفاء العاجل والعودة سالمًا لاستكمال مسيرته الفنية الحافلة.


