الأردن يُجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج

26 يناير 2026
الأردن يُجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج

وطنا اليوم:أجلت القوات المسلحة، الاثنين، الدفعة الثانية والعشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، التي ضمّت (24) طفلا مريضا و(36) مرافقا من ذويهم، وذلك ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.
وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي يبذلها الأردن لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.
وتنفذ عمليات الإجلاء الطبي من غزة التي بدأت في شهر آذار 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وضمن تنسيق طبي وإنساني وفق أعلى المعايير الصحية.


