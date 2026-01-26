مطارات آسيوية تشدد إجراءاتها الصحية بعد رصد إصابات بفيروس نيباه في الهند

وطنا اليوم:بدأت مطارات في آسيا بتشديد الفحوصات الصحية بعد تفشي فيروس نيباه في ولاية البنغال الغربية الهندية، حيث يخضع نحو مئة شخص للحجر الصحي. تايلندا ونيبال وتايوان عززت إجراءاتها الوقائية لمنع انتشار الفيروس، الذي يسبب أعراضاً خطيرة ومعدل وفيات مرتفعاً. منظمة الصحة العالمية تعتبره من الأمراض ذات الأولوية بسبب قدرته على التسبب في وباء.

*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.

بدأت مطارات متفرقة في أنحاء آسيا، الاثنين، بتشديد إجراءات المراقبة الصحية وفحص المسافرين بعد تفشي فيروس “نيباه” في إحدى الولايات الهندية، حسبما أفاد به موقع صحيفة “إندبندنت”.

وفيروس “نيباه” هو مرض حيواني المنشأ ينتقل بشكل رئيسي إلى البشر من الخنازير والخفافيش المصابة، ولكن يمكن أن ينتقل أيضاً من خلال الاتصال الوثيق بين الأشخاص.

وتُعدّ تايلندا ونيبال وتايوان من بين الدول والمناطق التي عززت إجراءاتها الاحترازية بعد تأكيد خمس حالات إصابة بفيروس نيباه في ولاية البنغال الغربية الهندية.

وفي ولاية البنغال الغربية، يخضع نحو مئة شخص للحجر الصحي بعد اكتشاف الفيروس في أحد المستشفيات، إذ جاءت نتائج فحوصات طبيب وممرضة وموظف آخر إيجابية، وذلك بعد تأكيد أول حالتين لممرضين من نفس المنطقة.

وكانت منظمة الصحة العالمية وصفت فيروس “نيباه” بأنه من مسببات الأمراض ذات الأولوية، نظراً لقدرته على التسبب في وباء.

وقد تشمل الأعراض الأولية للعدوى الحمى، والصداع، وآلام العضلات، والقيء، والتهاب الحلق، أما أعراضها الأكثر خطورة فتشمل الدوخة أو النعاس، وتغير مستوى الوعي، والتهاب رئوي حاد غير نمطي، ومشكلات في التنفس.

ومن الممكن ألا تظهر أي أعراض على المصابين بالفيروس، بينما يُصاب آخرون بضيق تنفس حاد، في حين بالحالات الشديدة، قد يؤدي الفيروس إلى التهاب الدماغ المميت.

وارتبطت تفشيات الفيروس في الماضي بمعدل وفيات مرتفع، حيث تراوحت نسبة الوفيات المُسجلة بين 40 و75%، وذلك تبعاً لنوع التفشي وسلالة الفيروس.

تايلندا.. مراقبة مكثفة

وفي تايلندا، كثّفت وزارة الصحة العامة إجراءات الفحص الصحي في المطارات الرئيسية للمسافرين القادمين من ولاية البنغال الغربية، مستخدمةً تقنياتٍ تمّ تطبيقها خلال جائحة فيروس كورونا.

ويتم مراقبة المسافرين في مطارات سوفارنابومي ودون موينج وبوكيت في تايلندا بحثاً عن الأعراض المرتبطة بالفيروس، ويتم إصدار بطاقات تحذير صحية لإرشاد المسافرين حول ما يجب فعله، حال ثبوت إصابتهم.

وعززت السلطات إجراءات التنظيف والاستعداد لمكافحة الأمراض في مطار فوكيت الدولي كجزء من التدابير الوقائية، إذ تُسيّر شركة الطيران الهندية “إنديجو” رحلة يومية مباشرة بين مطار كولكاتا الدولي في ولاية البنغال الغربية ومطار فوكيت.

وفي معرض رده على مخاوف الرأي العام، الاثنين، صرّح رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، بأنه لم تُسجّل أي حالات إصابة بفيروس نيباه محلياً، لكن مستويات المراقبة ستظل مرتفعة.

وأعلنت الحكومة التايلاندية أن إدارة مكافحة الأمراض في تايلندا بدأت بفحص المسافرين القادمين من ولاية البنغال الغربية في الهند في مطاري سوفارنابومي ودون موينج اعتباراً من 25 يناير الجاري، وذلك في ظل تفشي فيروس “نيباه”.

وأكدت الحكومة أن مسؤولي الصحة يطبقون إجراءات صارمة، في حين أبدى المسافرون “تعاوناً ممتازاً” عند نقاط التفتيش.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم نقل المسافرين الذين يصلون مصابين بحمى شديدة أو بأعراض قد تشير إلى الإصابة بفيروس “نيباه” إلى مرافق الحجر الصحي.

تأهب في نيبال وتايوان

وفي نيبال، رفعت الحكومة مستوى التأهب وكثّفت الفحوصات الصحية في مطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو، وعند المعابر الحدودية البرية الرئيسية مع الهند، في محاولة لمنع دخول الفيروس إلى البلاد.

وتم إنشاء مراكز صحية لفحص المسافرين بحثاً عن الأعراض، وأُصدرت تعليمات للمستشفيات والمراكز الصحية الحدودية بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها والتعامل معها.

وأشار المسؤولون إلى التحدي الذي تُشكّله الحدود المفتوحة والتنقل اليومي للأفراد من ولاية البنغال الغربية المجاورة.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، براكاش بوداثوكي، إلى أنه “تم اتخاذ التدابير الكافية لمنع انتشار الفيروس”، مضيفاً أن الحكومة “بدأت بفحص كل مسافر على حدة عند وصوله إلى نيبال عبر مطار تريبهوفان الدولي والمنافذ الحدودية مع الهند”.

وتابع: “لقد كثفنا المراقبة بشكل خاص عند نقاط الحدود في مقاطعة كوشي، كما صدرت أوامر بإجراء فحوصات صحية للأشخاص القادمين إلى نيبال عبر المعابر الحدودية الأخرى”.

في غضون ذلك، تخطط السلطات الصحية في تايوان لإدراج عدوى فيروس “نيباه” ضمن الفئة الخامسة من الأمراض المعدية الواجب الإبلاغ عنها، وهي أعلى تصنيف للأمراض المعدية الناشئة الخطيرة بموجب القانون المحلي.

ويلزم هذا الإجراء بالإبلاغ الفوري واتخاذ تدابير رقابية خاصة في حال ظهور أي حالات، ما يعكس المخاوف بشأن ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس وإمكانية تحوله إلى وباء.

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في تايوان أن تايبيه تُبقي على مستوى الإنذار الثاني “الأصفر” للسفر الذي يُنبه المسافرين إلى توخي الحذر بالنسبة لولاية كيرالا في جنوب غربي الهند.

وقال نائب المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، لين مينج تشنج، إن إرشادات السفر “سيتم تحديثها مع تطور تفشي المرض”.

وتم توثيق الفيروس في بنجلاديش والهند وماليزيا والفلبين وسنغافورة، إذ سجلت بنجلاديش أعلى عدد من الإصابات بواقع 341 حالة و241 حالة وفاة، وفقاً للجمعية الدولية للأمراض المعدية.