بلدية أم الجمال تنفذ جداريات فسيفسائية على مدخل المدينة الأثرية

26 يناير 2026
بلدية أم الجمال تنفذ جداريات فسيفسائية على مدخل المدينة الأثرية

وطنا اليوم:بدأت بلدية أم الجمال بالتعاون وبدعم من الفنانة التشكيلية والفسيفسائية الدكتورة رائدة العواملة، تنفيذ “جداريات فسيفسائية”، على مدخل المدينة في أم الجمال بمشاركة مجموعة من أبناء المجتمع المحلي.
وقالت البلدية في بيان اليوم الاثنين، إن المشروع يعد الأول والأكبر من نوعه في محافظات شمال المملكة من حيث استخدام فن الفسيفساء في العمل الجداري الفني، ما يمنحه أهمية فنية وثقافية خاصة، ويضع أم الجمال في مقدمة المدن التي توظف هذا الفن التاريخي ضمن الفضاء العام المعاصر.
وبينت أن الهدف من تركيب هذه الجداريات لتكون معلما بارزا يستقبل الزوار، ويعكس جمال وقيمة أم الجمال التاريخية، في خطوة فنية استثنائية تهدف إلى إبراز جمال معالم الموقع الأثري وإثراء الإرث المعماري للمدينة، عبر عمل فني يعكس الهوية الثقافية بأسلوب عصري باستخدام فن الفسيفساء، لاسيما بعد إدراجها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حيث تعد سابع موقع أثري أردني يدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو.
وأشارت الى أن الجداريات تعد من المعالم الأثرية المهمة داخل الموقع الأثري، حيث تمثل الجدارية الأولى الثكنة العسكرية (البرج)، في حين تمثل الجدارية الثانية الكنيسة الغربية.
وأكد رئيس لجنة بلدية أم الجمال، محمد أبو عليم، أن الجداريات لن تكون مجرد عمل فني، بل علامة بصرية ترحب بالزوار على مدخل المدينة وتعكس الهوية المعمارية والتاريخية الغنية لأم الجمال، مقدمة أنموذجا حيا للتعاون بين الفن والمجتمع المحلي في الحفاظ على التراث وتعزيزه بأسلوب معاصر.
ولفت إلى أن هذا المشروع يعد جزءا من رؤية بلدية أم الجمال لتعزيز الجاذبية السياحية والفنية للموقع الأثري، مع إبراز قدرات أبناء المجتمع المحلي ودعم مبادرات الإبداع التي تجمع بين التراث والحداثة.
وأوضح أبو عليم أن الجداريات ستكون بمثابة لوحة تراثية نابضة تحكي قصة المكان، وتنفذ بأياد أردنية مبدعة، ما يعزز الانتماء ويمكن أبناء المحافظة من تعزيز مهارتهم الإبداعية و خلق فرص عمل جديدة لهم في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا المشروع الفني يأتي كمبادرة فريدة تدمج التراث الأردني والإبداع المعاصر في تجربة تفاعلية تثري المشهد الثقافي والفني للمدينة.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) قد أدرجت في قائمتها لمواقع التراث العالمي موقع أم الجمال الأثري الأردني بأقصى شمال المملكة وهي سابع موقع أثري أردني يدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو التي تضم البترا وقصير عمرة وأم الرصاص ووادي رم والمغطس والسلط.


