هيئة الطاقة: أجهزة الفحص بالأشعة على الحدود آمنة وضمن المعايير

26 أبريل 2026
وطنا اليوم:أثار طبيب تساؤلات حول إجراءات الفحص بالأشعة السينية “X-Ray” للمركبات الخاصة عند الوصول إلى مركز الحدود الأردني للقادمين من السعودية، وأفاد الطبيب بأن الفحص في السعودية يكون للمركبة وحدها تحت جهاز الفحص، إلا أنه في الأردن يكون للمركبة والسائق داخلها، وهو ما قد يتسبب بأضرار صحية وفق قوله.

الفحص بالأشعة في المعابر الحدودية آمن
وفي هذا السياق، أكد مفوض الشؤون النووية والإشعاعية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أحمد عبابنة اليوم الأحد- أن أجهزة الفحص بالأشعة المستخدمة في المعابر الحدودية أو المتاجر في المملكة آمنة، وتعمل ضمن الحدود المسموح بها عالميا، ولا تشكل خطرا على صحة المواطنين.

وأوضح عبابنة، أن هناك أنواعا مختلفة من أجهزة الفحص:
الأجهزة المستخدمة في المراكز التجارية وتهدف إلى الكشف عن المعادن.
أجهزة المعابر الحدودية التي تعتمد على تقنية الأشعة السينية (X-ray) لفحص المركبات وكشف المواد الخطرة أو الممنوعة.

المرور عبر الجهاز لا يتجاوز 9 ثوان
وبين أن مدة مرور المركبة عبر أجهزة الفحص على الحدود لا تتجاوز نحو 9 ثوان، وهي فترة ينتج عنها تعرض محدود جدا للأشعة، يقع ضمن المعايير الدولية المعتمدة، بل وأقل منها.

فحوصات ميدانية بأجهزة قياس متخصصة
وأشار عبابنة إلى أن الهيئة أجرت فحوصات ميدانية باستخدام أجهزة قياس متخصصة، من بينها تجربة عملية على جسر الشيخ حسين وهو أحد المعبرين الواقعين على حدود الأردن وفلسطين، أظهرت أن مستوى الإشعاع الناتج عن المرور عبر هذه الأجهزة منخفض وآمن.

وجود الإشعاع في البيئة أمر طبيعي
وأضاف أن التعرض للأشعة في هذه الحالة أقل من التعرض الطبيعي الذي يتلقاه الإنسان خلال الرحلات الجوية، نتيجة الأشعة الكونية على ارتفاعات عالية، مؤكدا أن وجود الإشعاع في البيئة أمر طبيعي ولا يمكن أن يصل إلى مستوى صفر.
وحول مخاوف تكرار التعرض، أوضح عبابنة أن الجرعات الناتجة عن المرور المتكرر عبر هذه الأجهزة تبقى ضئيلة جدا، لدرجة أن الإنسان يحتاج إلى المرور آلاف المرات سنويا ليقترب من الحد المسموح به، وهو حد لا يشكل خطرا صحيا.
ولفت عبابنة إلى أن بعض الفحوصات الطبية، مثل التصوير المقطعي “CT Scan”، تعادل مئات أو آلاف المرات من الجرعة الناتجة عن أجهزة الفحص الحدودية، ما يعكس انخفاض مستوى الإشعاع في هذه الأجهزة.

مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية
وأكد أن الهيئة لا تمنح تراخيص استخدام هذه الأجهزة إلا بعد إجراء تحليل أمان شامل والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية، مشددا على أن دورها رقابي يهدف إلى حماية المواطنين وعدم السماح باستخدام أي جهاز قد يسبب ضررا.

تسريع إجراءات التفتيش
كما لفت عبابنة إلى أن استخدام هذه الأجهزة يسهم في تسريع إجراءات التفتيش، إذ تختصر عملية قد تستغرق ساعات إلى ثوان معدودة، مع الحفاظ على أمن المملكة ومنع تهريب المواد الخطرة.
وشدد على أن الهيئة تتابع بشكل مستمر أداء هذه الأجهزة، وترحب بأي مقترحات من شأنها تعزيز ثقة المواطنين وتحسين الإجراءات، مؤكدا أن سلامة المواطن تبقى أولوية قصوى.


24 ساعة
22:42

المنتدى العربي للمدن الذكية ينظم ورشة متخصصة ضمن مبادرة “تمكين” حول الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي

20:41

استيراد بشري بغطاء ديني .. تفاعل واسع بوصول مهاجرين من الهند إلى إسرائيل

20:27

وزير النقل: مشروع سكة الحديد استراتيجي لربط دول الخليج بسوريا وتركيا

20:12

الحكومة تصدر عدة قرارات مهمة للأردنيين

20:05

بدء محاكمة بشار الأسد غيابيا وأهالي الضحايا وجها لوجه مع عاطف نجيب

19:58

الأمن العام: الرقم الموحّد بدلا من خدمة الرسائل للاستعلام عن الطلبات القضائية

19:52

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان

19:46

الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

19:23

توافق أردني كويتي على عقد مشاورات سياسية بين البلدين قريبا

19:21

العقبة الخاصة تمثل المملكة بالاجتماع الخامس لصندوق الشراكه للإقتصاد الأزرق في اسبانيا

19:20

البوتاس العربية تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية

19:19

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع إنتاج رياديات يواصلن التميز في جائزة ملهمة التغيير من أورنج الأردن

وفيات
وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله