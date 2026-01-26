الأردن يشارك في ندوة السلامة والصحة المهنية في الرياض

وطنا اليوم:شارك وفد نقابي برئاسة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، في ندوة “السلامة والصحة المهنية” التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض ونظمتها اللجنة الوطنية للجان العمالية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية بمشاركة منظمات واتحادات عمالية من عدة دول وخبراء ومختصين في المجال.

وضم الوفد النقابي الذي شارك بالندوة التي تأتي في إطار تبادل الخبرات المشتركة في القضايا العمالية، لاسيما توفير بيئة عمل آمنة والاطلاع على التجارب الحديثة في مجال السلامة والصحة المهنية نائب رئيس الاتحاد خالد أبو مرجوب ورئيسة لجنة المرأة في الاتحاد داليا العسعس.

وهدفت الندوة، إلى تعزيز التكامل بين أطراف الإنتاج وترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في بناء بيئة عمل آمنة ومستدامة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال.

وتناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسة المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية، أبرزها أدوار ومسؤوليات أطراف العمل في بناء بيئة عمل آمنة ومستدامة، ودور التقنيات الحديثة في تفعيل الأدوار الوقائية داخل مواقع العمل.

وخلال فعاليات الندوة، كرم رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة العربية السعودية المهندس ناصر جريد، رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، تقديرا للعلاقات النقابية التي تجمع البلدين الشقيقين