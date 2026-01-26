بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وفد ألماني يؤكد دعم الأردن في التغلب على التحديات المائية

ساعتين ago
وفد ألماني يؤكد دعم الأردن في التغلب على التحديات المائية

وطنا اليوم:بحث أمين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، وأمين عام وزارة البيئة د. عمر عربيات، مع وفد من الاكاديمية الاتحادية للسياسة الامنية الالمانية، يوم الاحد، آفاق التعاون المشترك ومواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي على المصادر المائية.
وتناول اللقاء اهم التحديات التي تواجه قطاع المياه والاجراءات التي تتخذها الوزاره للحد منها ومنها مواجهة التغير المناخي داعيا الى الاستفادة من الخبرات التقنية الألمانية في إدارة المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي حيث تم مناقشة الآثار المباشرة للتغيرات المناخية على الواقع المائي وضرورة تبني حلول مبتكرة للتكيف مع الجفاف وتذبذب الأمطار، واهم المشاريع التي تنفذها وزارة المياه ومنها الناقل الوطني الذي سيوفر 300 م3 من المياه سنويا.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق العابر للقطاعات، وحماية البيئة التي هي خط الدفاع الأول لضمان استدامة مصادر المياه، خاصة في ظل الضغوطات المناخية التي تؤثرعلى المنطقة بشكل عام.
وأعرب الوفد الالماني عن التزامه بمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني للأردن، لمساعدته في التغلب على التحديات المائية وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات المناخية، مؤكدين أن الأردن يعد شريكاً رئيسياً في برامج الحفاظ على البيئة والمناخ.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:22

تحسبا لإنزال بري أمريكي.. إيران تنشر الحرس الثوري على طول شواطئها

14:17

النقل البري : الموافقة على 15 طلبا لشركات تعمل على التطبيقات الذكية

14:14

كتلة العمل الإسلامي النيابية تثمن التوجيهات الملكية لإعادة هيكلة الجيش وتعزيز قوة الردع الأردنية

14:05

شركات طيران إسرائيلية تلغي بعض الرحلات بسبب الضبابية في المنطقة

13:59

النائب مشوقة يطلب من الحكومة تفاصيل بنود وثيقة نقل ملكية المركبات

13:57

للعام الـ 18 على التوالي زين تُجدّد شراكتها الاستراتيجية مع متحف الأطفال

13:55

الخصاونه : جائزة ابن كانو تُمنح للباحثين الأكفْاء وللعطاء العلمي المميز

13:54

منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير عام هيئة الإعلام غدا

13:53

المخدرات… حرب على المجتمع قبل أن تكون جريمة

13:51

العموش يدعو لإطلاق حملة سلموهم لنحميهم لمعالجة إدمان المخدرات بعد مقتل زينه المجالي

13:50

حملة طبية متخصصة لفحص وعلاج أمراض العيون واجراء العمليات الجراحية

13:48

اسماعيل صبحي الجراح وعلي مصباح الجراح يهنؤون الدكتور جهاد المعاني

وفيات
وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعانوفيات الأحد 25 – 1 – 2026وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026