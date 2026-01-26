وفد ألماني يؤكد دعم الأردن في التغلب على التحديات المائية

وطنا اليوم:بحث أمين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، وأمين عام وزارة البيئة د. عمر عربيات، مع وفد من الاكاديمية الاتحادية للسياسة الامنية الالمانية، يوم الاحد، آفاق التعاون المشترك ومواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي على المصادر المائية.

وتناول اللقاء اهم التحديات التي تواجه قطاع المياه والاجراءات التي تتخذها الوزاره للحد منها ومنها مواجهة التغير المناخي داعيا الى الاستفادة من الخبرات التقنية الألمانية في إدارة المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي حيث تم مناقشة الآثار المباشرة للتغيرات المناخية على الواقع المائي وضرورة تبني حلول مبتكرة للتكيف مع الجفاف وتذبذب الأمطار، واهم المشاريع التي تنفذها وزارة المياه ومنها الناقل الوطني الذي سيوفر 300 م3 من المياه سنويا.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق العابر للقطاعات، وحماية البيئة التي هي خط الدفاع الأول لضمان استدامة مصادر المياه، خاصة في ظل الضغوطات المناخية التي تؤثرعلى المنطقة بشكل عام.

وأعرب الوفد الالماني عن التزامه بمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني للأردن، لمساعدته في التغلب على التحديات المائية وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات المناخية، مؤكدين أن الأردن يعد شريكاً رئيسياً في برامج الحفاظ على البيئة والمناخ.