بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

جوينات يستقبل وفد من جهة فاس–مكناس المغربية في دار بلدية مادبا الكبرى

24 ثانية ago
جوينات يستقبل وفد من جهة فاس–مكناس المغربية في دار بلدية مادبا الكبرى

وطنا اليوم – استقبل رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات في دار البلدية اليوم الاحد وفد رسمي من جهة فاس–مكناس في المملكة المغربية، برئاسة السيد عبد الواحد الأنصاري .

وتم خلال اللقاء بحث مسودة اتفاقية التوأمة المقترحة بين بلدية مادبا الكبرى وجهة فاس–مكناس، المنوي توقيعها في المغرب .

وفي بداية اللقاء رحب جوينات بالوفد مشيداً بالعلاقات الأخوية والتاريخية المتينة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، والتي أرساها ورسّخ دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، من خلال نهجه القائم على تعزيز التعاون العربي المشترك، وتوطيد أواصر الأخوة والتقارب بين الشعوب العربية.

واستعرض جوينات مسودة الاتفاقية مع الوفد والتباحث ببنودها بما يخدم المدينتين وينعكس على تبادل الخبرات مع مدينة مكناس .

وبعد اللقاء اطلع الوفد خلال جولة ميدانية في مدينة مادبا، على المسار السياحي وعدد من المواقع والمناطق السياحية في محافظة مادبا،

يشار الى أن وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين رعى، أمس، حفل افتتاح المعرض الأردني- المغربي للصناعات التقليدية، الذي نظمته وزارة السياحة بالتعاون مع جهة فاس–مكناس ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب الشقيق وأُقيم في مدينة الحسين للشباب بعمّان، بحضور رئيس جهة فاس–مكناس عبد الواحد الأنصاري، وبتنظيم من وزارة السياحة والآثار وبالشراكة مع جهة فاس–مكناس ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المملكة المغربية.

وأعرب الأنصاري عن فخره واعتزازه بإطلاق هذا المعرض، الذي جاء ثمرة تعاون مشترك امتد على مدار عام كامل، مؤكداً أن هذه الفعالية تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الأردن والمغرب، لما يشتركان به من أصالة التاريخ وحكمة القيادة وصدق الإنسان، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الفعاليات الثقافية والاقتصادية يعكس الإيمان بدور الصناعات والحرف التقليدية في تعزيز التقارب بين الشعوب، وتبادل الخبرات، وترسيخ قيم الإبداع والمهارة والإتقان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

سحب الجنسية الكويتية من شخصيات رياضية وأدبية وعسكرية

20:35

أبو عبيدة : الاحتلال يبحث عن جثة الجندي ران غويلي بناء على معلوماتنا

20:34

اليوم العالمي للتعليم التعليم حقّ… وبوابة الوعي والديمقراطية

20:27

تحذير لشركات الطيران.. تل أبيب تكشف موعد تصعيد أمني محتمل

20:20

البيئة وأمانة عمان توقعان اتفاقية توفير حاويات معلقة في الأماكن العامة

19:53

تكية أم علي: استبدال نحو 3 آلاف مدفأة غير آمنة حتى اليوم

19:47

طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب قاسم القباعي

19:35

مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات مهمة للأردنيين

19:30

البريد الأردني يطلق باقة متكاملة من خدمات الترجمة المعتمدة وخدمات إلكترونية نوعية واستراتيجية

19:20

رؤيا التحديث الاقتصادي 2026 – 2029 تتطلب هيكلة الموازنة العامة

19:18

الجيش يباشر تنفيذ التوجيهات الملكية بإعادة الهيكلة

19:12

شركات التأمين : شراء الكروكات والتلاعب بها ألحقا خسائر كبيرة بالقطاع

وفيات
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعانوفيات الأحد 25 – 1 – 2026وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة الله