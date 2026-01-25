جوينات يستقبل وفد من جهة فاس–مكناس المغربية في دار بلدية مادبا الكبرى

وطنا اليوم – استقبل رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات في دار البلدية اليوم الاحد وفد رسمي من جهة فاس–مكناس في المملكة المغربية، برئاسة السيد عبد الواحد الأنصاري .

وتم خلال اللقاء بحث مسودة اتفاقية التوأمة المقترحة بين بلدية مادبا الكبرى وجهة فاس–مكناس، المنوي توقيعها في المغرب .

وفي بداية اللقاء رحب جوينات بالوفد مشيداً بالعلاقات الأخوية والتاريخية المتينة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، والتي أرساها ورسّخ دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، من خلال نهجه القائم على تعزيز التعاون العربي المشترك، وتوطيد أواصر الأخوة والتقارب بين الشعوب العربية.

واستعرض جوينات مسودة الاتفاقية مع الوفد والتباحث ببنودها بما يخدم المدينتين وينعكس على تبادل الخبرات مع مدينة مكناس .

وبعد اللقاء اطلع الوفد خلال جولة ميدانية في مدينة مادبا، على المسار السياحي وعدد من المواقع والمناطق السياحية في محافظة مادبا،

يشار الى أن وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين رعى، أمس، حفل افتتاح المعرض الأردني- المغربي للصناعات التقليدية، الذي نظمته وزارة السياحة بالتعاون مع جهة فاس–مكناس ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب الشقيق وأُقيم في مدينة الحسين للشباب بعمّان، بحضور رئيس جهة فاس–مكناس عبد الواحد الأنصاري، وبتنظيم من وزارة السياحة والآثار وبالشراكة مع جهة فاس–مكناس ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المملكة المغربية.

وأعرب الأنصاري عن فخره واعتزازه بإطلاق هذا المعرض، الذي جاء ثمرة تعاون مشترك امتد على مدار عام كامل، مؤكداً أن هذه الفعالية تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الأردن والمغرب، لما يشتركان به من أصالة التاريخ وحكمة القيادة وصدق الإنسان، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الفعاليات الثقافية والاقتصادية يعكس الإيمان بدور الصناعات والحرف التقليدية في تعزيز التقارب بين الشعوب، وتبادل الخبرات، وترسيخ قيم الإبداع والمهارة والإتقان.