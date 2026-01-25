بنك القاهرة عمان
البيئة وأمانة عمان توقعان اتفاقية توفير حاويات معلقة في الأماكن العامة

23 ثانية ago
البيئة وأمانة عمان توقعان اتفاقية توفير حاويات معلقة في الأماكن العامة

وطنا اليوم:وقعت أمانة عمان الكبرى ووزارة البيئة، الأحد، اتفاقية تعاون لتصنيع حاويات معدنية وسلات مهملات معلقة لتوزيعها على الأماكن العامة والمتنزهات والغابات والحدائق العامة، بهدف تعزيز البنية التحتية لإدارة النفايات والحد من الإلقاء العشوائي.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة ووزير البيئة أيمن سليمان، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة والوزارة لتطبيق البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات 2026-2027، للمحافظة على البيئة ونشر الوعي البيئي في المجتمع حول ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة والطرق والمتنزهات والحدائق والأماكن السياحية والأثرية، وتعزيز البنية التحتية لإدارة النفايات.
وقال الشواربة، إن الأمانة تعمل على تحسين مستوى النظافة من خلال البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، مؤكدا أهمية الشراكة مع جميع مؤسسات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهته، أشاد سليمان بجهود أمانة عمان لخدمة المدينة ومواطنيها، والارتقاء بمستوى النظافة والقضاء على ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات لتبقى عمان نظيفة، مشيرا إلى أن التعاون مع أمانة عمان في تصنيع وتوفير حاويات معدنية وسلات مهملات في الأماكن العامة في محافظات المملكة كافة، يسهم بشكل مباشر في تعزيز السلوك البيئي الإيجابي لدى المواطنين، والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على البيئة والصحة العامة.
وحضر توقيع الاتفاقية نائب رئيس لجنة أمانة عمان زياد الريحاني، ومدير المدينة أحمد الملكاوي وأمين عام وزارة البيئة عمر عربيات.


