المياه تستكمل مشروع مياه عين الباشا في محافظة البلقاء بدعم من السفارة الأمريكية

وطنا اليوم:مندوبا عن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أعلن أمين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد الخرابشة ومدير وحدة التخطيط والإدارة المهندس سلطان المشاقبة من خلال سلطة المياه وبالتعاون مع السفارة الامريكية في عمان عن استكمال مشروع نظام مياه عين الباشا، والذي يُعد إنجاًزا مهًما في جهود الحد من فاقد المياه وتحسين موثوقية التزويد المائي في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في محافظة البلقاء.

وقد نُفذ المشروع باستثمار إجمالي بلغ 11.2 مليون دينار، شملت 9.5 مليون دينار مقدمة من السفارة الأمريكية في عمان و1.7 مليون دينار كمساهمة ذاتية من سلطة المياه الأردنية، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والطويلة الأمد بين البلدين في مواجهة أحد أبرز التحديات التي تواجه الأردن، وهو شح المياه .

وبين الأمين العام ان المشروع جاء ليعالج التحديات الناتجة عن تقادم البنية التحتية وارتفاع الكسور الناتجة عن الضغوطات العالية، ما أدى إلى ارتفاع الفاقد من المياه، الذي وصل الى نحو 77% مما أثر سلبًا على قدرة شركة مياهنا على توفير مياه منتظمة وموثوقة لسكان المنطقة.

وثمن الأمين العام الدعم والتمويل المقدم من السفارة الأمريكية في عمان من خلال برنامج خفض الفاقد، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيلية لمعالجة هذه التحديات في مناطق عديدة من عين الباشا حيث شملت أعمال المشروع إعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه في مناطق مختارة وتركيب 853 عدّادات مياه ذكية من نوع Ultrasonic مع نظام البنية التحتية المتقدمة للعدادات AMI، بهدف تحسين دقة القياس والمراقبة، إلى جانب إنشاء خزان مياه جديد بسعة 1,000 متر مكعب في أعلى نقطة في المنطقة، مما أتاح تزويد المياه بالاعتماد على الانسياب بدلا من الضخ، وأسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية واستدامة التزويد.

كما ركز المشروع على إعادة هيكلة وتأهيل وعزل المناطق ذات الأولوية، إلى جانب إدخال نظام التحكم والمراقبة (SCADA) لتعزيز قدرات المراقبة والتحكم والأداء التشغيلي. وقد بدأت نتائج المشروع بالظهور بالفعل، حيث سيوفر المشروع 767 ألف متر مكعب سنويًا، ليستفيد منه بشكل مباشر نحو 115 ألف مواطن في عين الباشا كما أدى المشروع الى تقليل النفقات التشغيلية وتقليل كلف الطاقة بقيمة نحو 3 ملايين دولار (2.1) مليون دينار سنويا وكذلك تقليص زمن الاستجابة للأعطال والشكاوى الخاصة بالكسور بنسبة، %23 مما مكن الأسر من الاعتماد على برنامج تزويد مائي أكثر انتظاما واستقرا ًرا.

وأشاد مندوب وزير المياه والري د. المحاميد بالجهود والدعم المقدم من السفارة الأمريكية في عمان والتي أسهمت في كونه إنجاًزا محليًا، مشكالً استكمال المشروع ليتجاوز نموذجا ناجحا لكيفية توظيف التخطيط القائم على البيانات والتكنولوجيا الحديثة والشراكة مع المجتمع المحلي في تحسين إدارة الموارد المائية ودعم الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن