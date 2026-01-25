بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

العزام: مطار مدينة عمّان جاهز لاستقبال مليون مسافر سنويا

22 ثانية ago
العزام: مطار مدينة عمّان جاهز لاستقبال مليون مسافر سنويا

وطنا اليوم:أكد الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية المهندس أحمد العزام أن مطار مدينة عمّان أصبح جاهزا بشكل كامل لاستقبال وتشغيل الرحلات الجوية المجدولة، بعد إعادة تأهيله جويا وأرضيا، وترخيصه من هيئة تنظيم الطيران المدني بتاريخ 30 تشرين الثاني 2025.
وأشار العزام الأحد، إلى أن أول رحلة تجارية منتظمة هبطت يوم الجمعة الماضي من مدينة أسيوط بجمهورية مصر العربية عبر شركة “إير كايرو”، وستتواصل الرحلات بشكل منتظم بواقع رحلتين أسبوعيًا.
وأوضح العزام أن المطار يمتلك حاليا طاقة استيعابية تصل إلى نحو 10 رحلات يوميا ومليون مسافر سنويا، مع خطط تطوير للوصول إلى 2.5 مليون مسافر بحلول عام 2027.
وأكد أن المطار يُعد رديفًا (وليس منافسا) لمطار الملكة علياء، ويركز على شركات الطيران منخفض التكاليف (low-cost)، مما يستهدف شريحة مختلفة من المسافرين.
وبيّن أن تشغيل المطار سينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية في المناطق المحيطة، خاصة ماركا ووسط البلد، نظرا لقربه (حوالي 3 كيلومترات من وسط البلد).
وأشار إلى نجاح الرحلات التجريبية السابقة، بما فيها رحلة الملكية الأردنية إلى شرم الشيخ، مؤكدا جاهزية كافة الجهات العاملة في المطار لاستقبال الطائرات متوسطة الحجم والرحلات المنتظمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:09

قانون حماية البيانات الشخصية الأردني: تشريع ضروري وتحديات التطبيق

12:08

الاسواق الحرة الاردنية في البتراء تجمع ارث التاريخ مع السياحة والاستثمار

11:56

وسط تصاعد التهديدات… خامنئي ينتقل إلى ملجأ مُحصَّن

11:41

شركة زين تتبرع بـ3 ملايين دينار لإنشاء شبكة واي فاي في 1500 مدرسة حكومية

11:37

أسعار الذهب تستقر عند أعلى مستوى تاريخي لها في السوق الأردني

11:33

الطاقة: انخفاض أسعار البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا

10:58

وفيات الأحد 25 – 1 – 2026

10:54

مقتل المحامية زينة المجالي طعنًا على يد شقيقها… وسيرتها الإنسانية تُشعل موجة حزن عارمة

10:49

الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان يواصلان توزيع التمور على الأسر المحتاجة

10:46

الحياري: الملك يريد امتلاك قوات مسلحة رشيقة ومرنة ونوعية قاردة على مواجهة التحديات

10:43

ليس عام ١٩١٧ ولا عام ١٩٤٨ أُنشأت اسرائيل

10:41

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات تهريب مواد مخدرة

وفيات
وفيات الأحد 25 – 1 – 2026وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة الله