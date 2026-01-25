العزام: مطار مدينة عمّان جاهز لاستقبال مليون مسافر سنويا

وطنا اليوم:أكد الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية المهندس أحمد العزام أن مطار مدينة عمّان أصبح جاهزا بشكل كامل لاستقبال وتشغيل الرحلات الجوية المجدولة، بعد إعادة تأهيله جويا وأرضيا، وترخيصه من هيئة تنظيم الطيران المدني بتاريخ 30 تشرين الثاني 2025.

وأشار العزام الأحد، إلى أن أول رحلة تجارية منتظمة هبطت يوم الجمعة الماضي من مدينة أسيوط بجمهورية مصر العربية عبر شركة “إير كايرو”، وستتواصل الرحلات بشكل منتظم بواقع رحلتين أسبوعيًا.

وأوضح العزام أن المطار يمتلك حاليا طاقة استيعابية تصل إلى نحو 10 رحلات يوميا ومليون مسافر سنويا، مع خطط تطوير للوصول إلى 2.5 مليون مسافر بحلول عام 2027.

وأكد أن المطار يُعد رديفًا (وليس منافسا) لمطار الملكة علياء، ويركز على شركات الطيران منخفض التكاليف (low-cost)، مما يستهدف شريحة مختلفة من المسافرين.

وبيّن أن تشغيل المطار سينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية في المناطق المحيطة، خاصة ماركا ووسط البلد، نظرا لقربه (حوالي 3 كيلومترات من وسط البلد).

وأشار إلى نجاح الرحلات التجريبية السابقة، بما فيها رحلة الملكية الأردنية إلى شرم الشيخ، مؤكدا جاهزية كافة الجهات العاملة في المطار لاستقبال الطائرات متوسطة الحجم والرحلات المنتظمة