بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

أسعار الذهب تستقر عند أعلى مستوى تاريخي لها في السوق الأردني

20 ثانية ago
أسعار الذهب تستقر عند أعلى مستوى تاريخي لها في السوق الأردني

وطنا اليوم:استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية الأحد عند أعلى مستوى قياسي، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة اليومية بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا لدى المواطنين في السوق المحلية، 101 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 96.60 دينارا للشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 115.30 و89.70 و70.10 دينارا على الترتيب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:33

الطاقة: انخفاض أسعار البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا

10:58

وفيات الأحد 25 – 1 – 2026

10:54

مقتل المحامية زينة المجالي طعنًا على يد شقيقها… وسيرتها الإنسانية تُشعل موجة حزن عارمة

10:49

الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان يواصلان توزيع التمور على الأسر المحتاجة

10:46

الحياري: الملك يريد امتلاك قوات مسلحة رشيقة ومرنة ونوعية قاردة على مواجهة التحديات

10:43

ليس عام ١٩١٧ ولا عام ١٩٤٨ أُنشأت اسرائيل

10:41

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات تهريب مواد مخدرة

10:38

المفوضية: 150 ألف لاجئ يتوطنون خارج الأردن العام الماضي

10:32

علي علوان ينضم إلى صفوف نادي السيلية القطري

10:28

الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس

10:26

شخص يقتل شقيقته طعنا شمال العاصمة عمّان

10:13

ارتفاع القروض والتسهيلات البنكية في الأردن

وفيات
وفيات الأحد 25 – 1 – 2026وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة الله