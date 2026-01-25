عشر سنوات محافظ اربد

أ.د. مصطفى عيروط

أكثر مده خدمها محافظ في مكانه وفي تاريخ محافظة اربد

جدد له خمس سنوات بعد الستين إلى أن وصل 65

محافظ اربد السيد رضوان العتوم

انسان كفاءه ومنجز ومتواضع ومتواصل مع الناس مكتبه مفتوح للجميع خلوق نزيه نظيف على مسافة واحده من الجميع غير مؤذي

عرفته عن قرب يوميا وانا عميد كلية اربد الجامعيه 2018الى 2020

نلتقي صباحا معظم الايام الساعه السادسه والربع في طلعة ثغرة عصفور او اتصل معه أو يأتي الكليه ويتابع الكليه دائما

رضوان العتوم مهما تحدثت عنه لا تفيه حقه انسان يعمل ليل نهار ولا يغادر المكتب ايام كورونا وغيرها

لازال وسيبقى قادرا على العمل والانجاز والإنتاج مثل هؤلاء

اعتقد يجب بقاءهم كما في دول عالميه ما زال بصحة جيده لانه خبره وتاريخ متراكم وحتى يعلم من بعده وقريبين منه

رضوان العتوم يستحق أن يكون وزيرا وخبيرا في الإدارة المحليه

رضوان العتوم عبر تاريخي من العمل والعمل الميداني منذ أن كنت طالبا في الجامعه الاردنيه والى اليوم من رجالات الاردن الذين سيكتب عنهم ويكتب عنهم بأنهم نموذج في العمل المتواصل بكفاءه وإخلاص ونزاهه

أثناء زيارته إلى كلية اربد قدم له شخص من المجتمع المحلي هديه متواضعه فرفضها ولا يمكن أن يقبل اي شىء مهما كان متواضعا

رضوان العتوم فعلا نجح عملا وقولا في كل مكان خدمه وفي محافظة اربد لمدة عشر سنوات متواصله

فلا مال يبقى ولا موقع يبقى ولا رتب تبقى ولا جاه يبقى

والذي يبقى السيرة الذاتيه الطيبه والسمعه الطيبه والعمل والإخلاص والنزاهة ورضوان العتوم سيرته الطيبه العطره وأخلاقه العاليه وإخلاصه للوطن وقيادتنا الهاشميه التاريخيه ونزاهته وتعاونه مع الجميع ستبقى للأجيال

للحديث بقيه عنه

حمى الله الاردن وطنا وشعبا وجيشا وأجهزة امنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المفدى وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين