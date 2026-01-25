بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

تطوير آليات العمل الحزبي بما يخدم المصلحة العامة

11 ثانية ago
تطوير آليات العمل الحزبي بما يخدم المصلحة العامة

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
في الآونة الأخيرة نشرت ثلاث مقالات ، الأول بعنوان الأحزاب السياسية مكانك سر ، والمقال الثاني بعنوان الأحزاب الصامته ، والمقال الثالث بعنوان نحو استراتيجية وطنية للتنمية والتحديث السياسي ، ويأتي جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مع المكتب الدائم لمجلس النواب ، ليؤكد ويتوج ما تحدثت عنه حينما أكد على ضرورة تطوير آليات العمل الحزبي بما يخدم المصلحة العامة ، جلالة الملك حريص كل الحرص على تطوير الحياة الحزبية والسياسية ، وتفعيلها لتصبح نهج حياة وسبيل لتولي الإدارة الحكومية ، وفي صنع القرار ، لكن الأحزاب السياسية ما زالت عاجزة وقاصرة وتعمل بخجل لتطوير آليات عملها ، واندماجها في الحياة العامة للمواطنين ، ما زالت بعض الأحزاب وخصوصاً الكتل النيابية الحزبية تجامل الحكومة في مجالات الرقابة والتشريع ، تحت ذريعة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، نعم نحن مع التعاون لكن ليس على حساب المواطن وحقوقه ومكتسباته ، لأن المواطن هو من أوصل النواب الى المجلس ، لكنه لم يكن شريكاً في اختيار الحكومة ، وهون مربط الفرس ، وجوهر الموضوع ، ألم يقرأوا النواب والأحزاب السياسية تعليقات المواطنين على أدائهم ، وألم يقرأوا نتائج استطلاعات الرأي بخصوص ثقة الناس بمجلس النواب ، ألم يسألوا أنفسهم لماذا الناس تختار حزب جبهة العمل الإسلامي ولماذا يحصلون على أعلى الأصوات في المملكة ، لن تتطور الحياة الحزبية في الأردن ، ولن تتقدم ما دام هناك مجاملات من قبل النواب الحزبيين للحكومة على حساب حياة المواطنين وحقوقهم وخدماتهم وحرياتهم، إذا ما استثنينا حزب جبهة العمل الإسلامي ، لم يعد هناك مجالا للمجاملات ، فالوقت يداهم الأحزاب ، حيث الانتخابات البلدية على الأبواب ، وتليها الإنتخابات النيابية ، منذ أن باشر مجلس النواب الحالي عمله، لم يحقق أي إنجاز يذكر أو يسجل لهم لمصلحة المواطنين ، هناك العديد من المذكرات والعرائض النيابية تذهب سدى بدون نتائج ، أو ربما حتى أحيانا ردوداً إيجابية من الحكومة ، لا زياده على الرواتب ، ولا العودة إلى التوقيت الشتوي ، ولا الحصول على عفو عام، ولا عفو عن مخالفات السير أو تقسيطها، أو حتى تأجيلها ، ولا تأجيل دوام المدارس الحكومية إلى بداية شهر شباط لتتزلمن مع المدارس الخاصة ويتوحد الدوام بين المدارس الحكومية والخاصة ، والانتهاء من مربعانية الشتاء ، ولم يتمكنوا من إلزام أو إقناع الحكومة لكي تتراجع إلى أن تكون التعيينات في الوظائف من خلال ديوان الخدمة المدنية بدلاً من الإعلان المفتوح ، ووووالخ ، لذلك فإن العمل الحزبي ما زال خالياً من الدسم الذي يحفز الناس على التصفيق لهم على إنجازاتهم ، كنا في السابق نجد مبررات وأعذار لضعف المجالس النيابية بحجة أن العمل داخل المجلس كان فردياً ، أما الآن تغير الحال وأصبح العمل ضمن كتل حزبية ، ليس المهم تطوير آليات العمل الحزبي ، ولكن الأهم أن تطور الأحزاب من برامجها وأدائها لتحفيز الناس على المشاركة الحزبية ، وجذبهم للانخراط في الأحزاب السياسية. وعليه فهل تعيد الأحزاب النظر بمنهجية عملها بعد التوجيه الملكي ، نتمنى ذلك ، وأن غداً لناظره لقريب ، وللحديث بقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:39

توجيه ملكي حضاري لاستنهاض منظومة الجيش العربي وبناء قدرات المستقبل

09:38

حين تُعاد صياغة القوة: قراءة في الرسالة الملكية إلى الجيش العربي

09:37

لماذا لم تُضرب إيران؟

09:36

إلى أبي

09:35

العفو العام أنسانيه لا تتعارض مع القانون

09:35

لماذا أطالب برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان.؟

09:30

ترامب يكشف معلومات عن سلاح سري ساهم في القبض على مادورو

09:26

بلدية الرمثا تنفذ صيانة لشارع خط الشام

09:23

حاملة الطائرات لينكولن تتجه إلى بحر العرب وإيران تهدد بضرب القواعد الأمريكية

09:16

بعد سقوط قتيل..حاكم بمينيابوليس يطالب بسحب قوات الهجرة وترمب يتهمه بالتحريض

01:16

بلدية الرمثا تنفذ صيانة لشارع خط الشام

01:13

كتل نيابية: التوجيهات الملكية خارطة طريق وطنية لتحديث الجيش العربي لتعزيز الاحتراف العسكري

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026