مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العيسى والحراحشة والعتوم والمرازيق والشمالي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشائر العيسى والحراحشة والعتوم والمرازيق والشمالي، ناقلا إليهم تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد.

*ففي منطقة منشية هزاع في لواء البادية الشمالية بمحافظة المفرق*، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة الحاجة شتوة خليف العيسى، والدة هزاع المسند العيسى، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة العيسى، داعياً الله أن يشمل الفقيدة برحمته الواسعة.

*وفي أم قنطرة بمحافظة جرش*، قدّم العيسوي واجب العزاء بوفاة اللواء محمد أحمد الحراحشة، ناقلا إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحراحشة، تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

*وفي منطقة سوف في محافظة جرش*، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة رحمة مجمد الشبلي والدة اللواء المتقاعد محمد العتوم، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيدة وعشيرتي العتوم والشبلي، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.

*وفي منطقة ريمون بمحافظة جرش*، قدم العيسوي واجب العزاء بوفاة المرحومة تغريد المزاريق، زوجة رائد تيسير المرازيق وشقيقة اللواء المتقاعد محمد فهمي المرازيق، ناقلا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويها وعموم عشيرة المرازيق، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

*وفي منطقة دير غبار بالعاصمة عمان* قدم العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم زياد محمود الشمالي، شقيق وزير الصناعة والتجارة الأسبق يوسف الشمالي، وإلى عموم عشيرة الشمالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.