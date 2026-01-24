بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بني هاني : التوجيهات الملكية لهيكلة الجيش تؤكد العقيدة الراسخة ليبقى درع الوطن وسياجه

13 ثانية ago
بني هاني : التوجيهات الملكية لهيكلة الجيش تؤكد العقيدة الراسخة ليبقى درع الوطن وسياجه

وطنا اليوم _

قال النائب طارق بني هاني إن التوجيهات الملكية السامية بهيكلة الجيش العربي تعكس حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على أن يبقى الجيش درع الوطن وسياجه المنيع، وقوة راسخة في حماية أمن الأردن واستقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي يعيشها العالم المتغير.

وأكد بني هاني أن هذه التوجيهات تجسد رؤية قيادية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز كفاءة القوات المسلحة ورفع جاهزيتها، بما يواكب المتغيرات الاستراتيجية ويعزز منعة الدولة وقدرتها على مواجهة مختلف التهديدات.

وأشار إلى أن الجيش العربي لطالما كان محل فخر واعتزاز الأردنيين، لما يتمتع به من احترافية وانضباط وعقيدة وطنية راسخة، لافتا إلى أن عملية الهيكلة تمثل خطوة متقدمة في مسار التحديث والتطوير مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والدور المحوري للجيش في صون السيادة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
17:42

الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري السنوي لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة

17:40

الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة

17:38

“رئيس النواب”: برؤية الملك وبسالة الجيش يبقى الأردن قويا عصيا على الطامعين

17:36

وزير الطاقة يتفقد محطة تحويل جرش الصناعية

17:34

“الأشغال” تستكمل إنجاز مقاطع الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك

17:31

التربية: 1.5 مليون طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني غدا

13:49

لاعب أردني يحقق الفوز في نهائي Orange EA SPORTS FC™ 26 المقامة في الدار البيضاء – المغرب

13:04

صناعة الأردن: تزويد المصانع بالغاز الطبيعي أبرز مشروعات التحديث الاقتصادي

12:59

الملك يوجه بإعادة هيكلة الجيش العربي

12:54

أبو علي يدعو للالتزام بنظام الفوترة الوطني وجولات ميدانية للتأكد من التطبيق

11:16

3 وفيات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

11:11

وزير الصحة: تقليص مدة انتظار صور الماموغرام إلى 3 أسابيع

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026