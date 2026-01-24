بني هاني : التوجيهات الملكية لهيكلة الجيش تؤكد العقيدة الراسخة ليبقى درع الوطن وسياجه

وطنا اليوم _

قال النائب طارق بني هاني إن التوجيهات الملكية السامية بهيكلة الجيش العربي تعكس حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على أن يبقى الجيش درع الوطن وسياجه المنيع، وقوة راسخة في حماية أمن الأردن واستقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي يعيشها العالم المتغير.

وأكد بني هاني أن هذه التوجيهات تجسد رؤية قيادية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز كفاءة القوات المسلحة ورفع جاهزيتها، بما يواكب المتغيرات الاستراتيجية ويعزز منعة الدولة وقدرتها على مواجهة مختلف التهديدات.

وأشار إلى أن الجيش العربي لطالما كان محل فخر واعتزاز الأردنيين، لما يتمتع به من احترافية وانضباط وعقيدة وطنية راسخة، لافتا إلى أن عملية الهيكلة تمثل خطوة متقدمة في مسار التحديث والتطوير مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والدور المحوري للجيش في صون السيادة.