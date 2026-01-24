3 وفيات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم _

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب آخران بحالة متوسطة من جراء حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي بعد منطقة الهاشمية بنحو 3 كيلومترات باتجاه عمّان، وفق إدارة الدوريات الخارجية.

وقالت الدوريات الخارجية مساء الجمعة، إن كوادرها تعاملت مع الحادث فور وقوعه، حيث جرى إخلاء الوفيات إلى المستشفى، وإزالة المركبات المتضررة من حرم الشارع العام، فيما تواصل مجموعات الدوريات وجودها في الموقع لتنظيم الحركة المرورية والدلالة والإرشاد.

ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في أثناء سلوك الطريق، والالتزام بتعليمات رجال السير في الموقع.