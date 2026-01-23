بنك القاهرة عمان
الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

23 يناير 2026
الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

وطنا اليوم:أطلق صوت الأردن الفنان عمر العبداللات عمله الغنائي الجديد بعنوان «الحاجة»، الأغنية من كلمات الشاعر خيال الأفضل، وألحان الفنان عمر العبداللات ، وتوزيع المايسترو مصطفى عبد النبي، وهندسة صوت إيهاب نبيل، وماستر الدكتور أيمن عبدالله، وتصميم عِمران أبو صهيون ، حيث جاءت الأغنية بأسلوب الأغاني المكبلهة.
وتقول كلماتها :
مرت سنين وصدت آمالي وطال الإنتظار/ ما قدرت أنساه ما قدرت أقساه / أنا له بحاجة وهو ما له أي حاجة
ما يحبني مثل ما أحبه ما يودني مثل ما أوده / أحتاجه ويرفضني أرجوه ويبعدني
وآه صرخت عني وعن هل الحاجة / وآه ونةٍ مني ومن كل من ذلته حاجة
من فيكم يساعدني … من يقدر يخفف عني الحاجة / يا عزةِ ال من هو محتاج من هو بمهو محتاجه

والجدير بالذكر أن الفنان عمر العبداللات شارك مؤخرًا في مهرجان (Joy Awards)، في المملكة العربية السعودية ، في حضور فني لافت يؤكد مكانته على الساحة العربية ،وجائت هذه الدعوة من الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارتها .
“الحاجة ” تم طرحها على القناة الرسمية يوتيوب للفنان عمر العبداللات وعلى جميع المنصات الرقمية ، والقنوات التلفزيونية ، والإذاعات المحلية والعربية .
رابط الأغنية على موقع اليوتيوب :
https://youtu.be/gRYeISsxdxI?si=3dgs2XlNQUe_J752


