بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

إلى أبناء الوطن الشرفاء

23 يناير 2026
إلى أبناء الوطن الشرفاء

د. علي مد الله الطراونة

اليوم ليس وقت التردد ولا المجاملات، بل وقت الموقف الواضح والانحياز الصريح للوطن.
نقف صفًا واحدًا، في خندق الوطن، وخلف قيادتنا الهاشمية، لأن ما يتعرض له وطننا ليس رأيًا عابرًا ولا نقدًا بريئًا، بل حملات مسمومة، تفوح منها رائحة الفتنة والخراب، مصدرها أيادٍ خارجية وأخرى داخلية باعت نفسها بثمن بخس.

نعم، هناك فساد، ولا ننكره، لكنه فساد أشخاص عديمي الضمير لا يمثلون الوطن ولا أهله، بل يتعمدون العبث والتشويه ليزرعوا الحقد في قلوب أبناء الوطن الشرفاء، وليكسروا ثقتهم بوطنهم وقيادتهم.
وهنا نقولها بوضوح: نحاسب الفاسد، ولا نطعن الوطن، نُصلح الخلل، ولا نهدم البيت على رؤوسنا.

لنفوّت الفرصة على كل حاقد ومتآمر، فالوطن أكبر من الفاسدين، وأبقى من العابثين، وأقوى من حملات التشويه.
الوطن لنا، والقيادة لنا، والهوية لنا، مهما حاولوا العبث أو التضليل.

لن نعشق غير ترابه،ولن ننحني إلا له،ولن ندفن إلا في أرضه الطاهرة…
فهذا الوطن ليس خيارًا، بل قدر، وليس شعارًا، بل روح تسكن فينا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الملاك البرلماني دينا البشير 

21:21

عطاء الأب؛ بين الوهم والحقيقة

20:26

غضب في بروكسل بعد نشر ترمب محادثات خاصة مع قادة أوروبيين

20:19

موسم الحثيمة في الأردن يصل إلى ذروته

20:08

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

19:38

وكلاء السياحة تحذر من صفحات غير مرخصة تروّج للسفر وتعرّض المواطنين للاحتيال

19:35

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

19:32

نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

19:25

الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

19:23

مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

19:21

العفو العام مطلبٌ شعبي

19:19

هشام المصري يكتب: أين متقاعد الضمان الاجتماعي من غلاء الأسعار؟

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026