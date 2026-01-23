الاحتلال يقتحم يبوس بالقدس ويمنع عرض فيلم “فلسطين 36”

وطنا اليوم:في خطوة تعكس حجم التضييق الممنهج على المشهد الثقافي والفني في المدينة المقدسة، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدججة بالسلاح، على اقتحام مقر “مركز يبوس الثقافي” في مدينة القدس المحتلة، قبل دقائق معدودة من الموعد المقرر لبدء عرض الفيلم الوثائقي فلسطين “36”، حيث أصدرت قرارا عسكريا فوريا يقضي بمنع إقامة الفعالية وحظر عرض الفيلم، وسط حالة من الاستهجان والغضب في أوساط الحاضرين والمنظمين.

وأفادت الصحفية لمى غوشة التي تواجدت في قلب الحدث لتغطية الفعالية، بأن قوات الجيش وصلت إلى المكان بشكل مفاجئ وسلمت القائمين على المركز قرار المنع، مستندة في ذلك إلى ذرائع “أمنية” بحتة؛ إذ نص القرار “الإسرائيلي” على حظر النشاط بدعوى أنه “نشاط لمنظمة إرهابية”. وجاء في نص القرار الذي تلته الصحفية أن الحظر يستند إلى الصلاحيات الممنوحة للسلطات بموجب مواد “قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016″، وتحديدا المادة 69 منه.

وزعم القرار العسكري أنه “من المتوقع أن تنفذ نشاطات إرهابية في مركز يبوس، أو نشاط غايته الترويج لأنشطة منظمة إرهابية ودعمها”، معتبرا أن عرض فيلم “36” -الذي يتناول حقبة الانتداب البريطاني في فلسطين ويوثق جزءا من التاريخ الفلسطيني- يندرج تحت هذا التصنيف، وبناء عليه صدر الأمر بعدم إقامة الفعاليات المذكورة وإغلاق الباب أمام الجمهور.

وفي تعليقها على الواقعة من داخل المركز المحاصر بالقرارات العسكرية، وصفت الصحفية الوضع الراهن في القدس بالمأساوي، مشيرة إلى أن هذا الحادث يلخص واقع الحياة في المدينة؛ حيث لم تعد القيود تقتصر على النشاط السياسي، بل امتدت لتصادر “المساحة الفنية والمساحة الثقافية” بالكامل. وأكدت أن ما حدث يكشف المستوى الخطير الذي وصلت إليه عمليات “كبت الحريات” في القدس، موضحة أن الأمر تجاوز منع حرية الرأي والتعبير، ليصل إلى منع مجرد حضور فيلم سينمائي، وهو “أبسط حق ممكن أن يتمتع به أي مواطن في أي بلد في الحياة”، إلا أن “الوضع والظروف في القدس مختلفة وغير”، على حد تعبيرها