السعودية توقع اتفاقية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء باليمن

وطنا اليوم:أعلنت السعودية توقيع اتفاقية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في اليمن، دعما لاستدامة التيار الكهربائي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلد العربي.

وقال سفير الرياض محمد آل جابر، بتدوينة نشرها الأربعاء على منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن وقع اتفاقية مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية لشراء المشتقات النفطية من شركة بترو مسيلة اليمنية، ومقرها حضرموت، لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء بمختلف المحافظات، لتعزيز استدامة التيار الكهربائي، ودعم الاستقرار النقدي والمالي عبر خفض التضخم، وتعزيز الثقة بالاقتصاد، واستقرار سعر الصرف، وانعكاسه إيجابا على النشاط التجاري في اليمن.

وأضاف آل جابر أن الاتفاقية تنشط دور الشركات اليمنية كشريك فاعل في منظومة الطاقة، وتسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي.

ويعاني اليمن تراجعا حادا في الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء، في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، مع مساع حكومية لإعادة تشغيل المرافق الحيوية وتحسين الخدمات.