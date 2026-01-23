بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

السعودية توقع اتفاقية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء باليمن

23 يناير 2026
السعودية توقع اتفاقية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء باليمن

وطنا اليوم:أعلنت السعودية توقيع اتفاقية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في اليمن، دعما لاستدامة التيار الكهربائي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلد العربي.
وقال سفير الرياض محمد آل جابر، بتدوينة نشرها الأربعاء على منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن وقع اتفاقية مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية لشراء المشتقات النفطية من شركة بترو مسيلة اليمنية، ومقرها حضرموت، لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء بمختلف المحافظات، لتعزيز استدامة التيار الكهربائي، ودعم الاستقرار النقدي والمالي عبر خفض التضخم، وتعزيز الثقة بالاقتصاد، واستقرار سعر الصرف، وانعكاسه إيجابا على النشاط التجاري في اليمن.
وأضاف آل جابر أن الاتفاقية تنشط دور الشركات اليمنية كشريك فاعل في منظومة الطاقة، وتسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي.
ويعاني اليمن تراجعا حادا في الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء، في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، مع مساع حكومية لإعادة تشغيل المرافق الحيوية وتحسين الخدمات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الملاك البرلماني دينا البشير 

21:21

عطاء الأب؛ بين الوهم والحقيقة

20:26

غضب في بروكسل بعد نشر ترمب محادثات خاصة مع قادة أوروبيين

20:19

موسم الحثيمة في الأردن يصل إلى ذروته

20:08

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

19:38

وكلاء السياحة تحذر من صفحات غير مرخصة تروّج للسفر وتعرّض المواطنين للاحتيال

19:35

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

19:32

نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

19:25

الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

19:23

مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

19:21

العفو العام مطلبٌ شعبي

19:19

هشام المصري يكتب: أين متقاعد الضمان الاجتماعي من غلاء الأسعار؟

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026