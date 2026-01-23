بنك القاهرة عمان
سوريا.. الداخلية تتسلم سجن الأقطان بالرقة من قسد

23 يناير 2026
سوريا.. الداخلية تتسلم سجن الأقطان بالرقة من قسد

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، أن إدارة السجون والإصلاحيات في الوزارة تسلّمت مؤخرا، سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقالت “الداخلية السورية”، إن الإدارة باشرت فورا بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مع التأكيد على متابعة كل ملف على حدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين.
وأضافت أن فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى شُكِّلت لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.
وأكدت الوزارة الالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، والعمل على متابعة كل ما يتعلق بالسجون بشكل دقيق ومنهجي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار.


