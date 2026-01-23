أكثر من 120 مليون أميركي يترقّبون فيرن بقلق

وطنا اليوم:يستعد ملايين الأمريكيين لواحدة من أكبر العواصف الشتوية في الولايات المتحدة منذ سنوات، وفق تحذير الأرصاد الجوية الأمريكية.

ويتأثر بالعاصفة التي تُعرَف باسم “فيرن” أكثر من 120 مليون شخص في أمريكا، أي أكثر من ثلث إجمالي السكان، حسب شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية.

ويُتوقع أن تبدأ العاصفة اجتياحها الواسع ابتداء من اليوم الجمعة، قاطعة مسافة تتجاوز 3 آلاف كيلومتر من الجنوب الغربي إلى الساحل الشرقي، وأن تهب العواصف وتتساقط الثلوج في الولايات الجنوبية، وأجزاء من الغرب الأوسط والساحل الشرقي، بما في ذلك منطقة نيويورك الكبرى والعاصمة واشنطن.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، الخميس، من طرق جليدية وظروف سفر خطيرة، وقالت إن تضافر تساقط الثلوج والرياح قد يحدّ بشكل كبير من الرؤية على الطرق، كما قد تقتلع الأشجار، ومن المحتمل انقطاع التيار الكهربائي.

إلغاء مئات الرحلات الجوية

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن كميات الخبز نفدت، وتدفقت كميات كبيرة من الملح إلى الشاحنات، وسط قلق من أن تسبب العاصفة أضرارا كارثية.

في حين ألغت شركات الطيران قرابة 250 رحلة جوية كانت مقررة داخل الولايات المتحدة يوم الجمعة، و400 رحلة أخرى يوم السبت، وشملت هذه الرحلات مطارات دالاس، وأتلانتا، وأوكلاهوما سيتي، وتولسا.

وتسبب تدفق الهواء البارد من كندا بإلغاء الدراسة يوم الجمعة في مدارس شيكاغو العامة و”دي موين” العامة في ولاية أيوا.

37 درجة تحت الصفر

وقد تصل برودة الرياح المتوقعة إلى 37 درجة مئوية تحت الصفر، الأمر الذي يجعل المشي إلى المدرسة أو انتظار الحافلة أمرا بالغ الخطورة.

وفي منطقة هيوستن، جهّزت شركة سنتربوينت إنرجي، المسؤولة عن صيانة الأسلاك والأعمدة والبنية التحتية الكهربائية التي تخدم أكثر من 2.8 مليون مشترك، 3300 موظف لمواجهة العاصفة الشتوية.

وبحلول يوم الأحد، يُتوقع أن تشهد ولايات وسط المحيط الأطلسي تساقطا كثيفا للثلوج، بينما تستمر العاصفة الجليدية في شمال جورجيا وكارولاينا، على أن تبدأ “فيرن” بالانحسار بعد ظهر يوم الاثنين.

وفي ظل هذه التوقعات، أعلن حاكم ولاية تكساس -غريغ أبوت- تفعيل موارد الاستجابة للطوارئ تحسبا لتداعيات العاصفة، في خطوة تعكس القلق الرسمي، خاصة أن الولاية ما زالت تستحضر آثار العاصفة الشتوية المدمرة التي ضربتها عام 2021.

كما أعلن حاكم ولاية جورجيا، برايان كيمب، كغيره من حكام الولايات حالة الطوارئ، محذرا من أن بعض التوقعات تشير إلى مستويات كارثية من الطقس الشتوي في أتلانتا.

ومن المرجّح أن تمتد تأثيرات العاصفة إلى عدد كبير من المدن الأمريكية الكبرى، من بينها دالاس وأوكلاهوما سيتي وممفيس وناشفيل وسانت لويس وإنديانابوليس، قبل أن تتجه شرقا نحو لويفيل وشارلوت ونورفولك وواشنطن وبالتيمور وفيلادلفيا ونيويورك، مع توقعات بتعطل واسع في حركة النقل وسقوط الأشجار وانقطاع خطوط الكهرباء.

كما يُتوقع أن تصل العاصفة إلى منطقة البحيرات العظمى ونيو إنغلاند، لتشمل مدنا مثل بيتسبرغ وكليفلاند وبافالو وبوسطن، حيث قد يتجاوز تراكم الثلوج في بعض المناطق 30 سنتيمترا، بينما تواجه مناطق أخرى طبقات كثيفة من الجليد تزيد من خطورة الأوضاع.