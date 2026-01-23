الأردن… قصة إنجاز متواصلة بإرادة القيادة الهاشميه وثقة الشعب

أ.د. مصطفى عيروط

افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في إربد مستشفى الأميرة بسمة الجديد، بسعة 504 أسرّة وبتكلفة تقارب مائة مليون دينار، ليكون ثاني أكبر مستشفى في الأردن بعد مستشفى البشير، في خطوة نوعية تعزز القطاع الصحي وتخدم أبناء الشمال والوطن عمومًا.

كما افتتح جلالته في إربد معرض المنتجات الزراعية الدائم، لتمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم مباشرة ودعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وفي إربد الخير، التي قال عنها جلالة الملك إنها مدينة الخير والإنجاز، تتجلى التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الأردن وفي جميع الميادين: التعليمية من مدارس وجامعات وكليات، والصحية والخدمية، والصناعية والزراعية، ومشاريع المياه وشبكات الصرف الصحي والسدود، وشبكات الكهرباء والطرق والطاقة، والبنوك والخدمات والنقل والإسكان، والخدمات المصرفية والتجارة، والبلديات وأمانة عمّان، إلى جانب المبادرات الملكية التي تصل إلى مستحقيها في كل مكان.

ومن يلتقي، مثلي، مع مختلف القطاعات الصناعية والاجتماعية والأكاديمية، ويرى الواقع عن قرب، يلمس بوضوح أن الأردن قولًا وفعلاً قصة نجاح وإنجاز، بإرادة وإدارة قيادتنا الهاشمية التاريخية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، حفظه الله،

الأردن نموذج للنجاح والإنجاز، وواحة أمن واستقرار راسخ في إقليم ملتهب. وجلالة الملك وجلالة الملكه وسمو ولي العهد دائمًا مع الشعب وبين الشعب، في حالة نموذجية من الالتحام والمتابعة الميدانية، والاستماع لقضايا الناس والعمل على حلها.

وأبواب الديوان الملكي الهاشمي العامر مفتوحة للجميع، ومشاركة الناس في أفراحهم وأتراحهم نهج ثابت، بمتابعة حثيثة من معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر.

ويمتد الدور الأردني إلى دعم أهلنا في فلسطين، في غزة والضفة الغربية، دعمًا ثابتًا ومطلقًا، إلى جانب الوصاية الهاشمية الراسخة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. كما يحظى الأردن بحضور عالمي مؤثر بقيادة جلالة الملك وجلالة الملكة وسمو ولي العهد، ويسهم هذا الحضور في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة الأردن الدولية.

نعم، من القلب نقولها: نحن مع قيادتنا الهاشمية، نحبها ونحترمها ومعها بمبدا واحد (كلنا معك)، ونعتز بأن الأردن ينعم بقيادة هاشميه تاريخية حكيمة.

حفظ الله الأردن وطنًا وشعبًا، وحمى الجيش العربي المصطفوي، والأجهزة الأمنية سياج الوطن وأمنه واستقراره، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، حفظه الله، وسمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين.