أكثر من 70 ألف مستخدم فعّلوا هويتهم الرقمية ذاتيا عبر تطبيق سند

وطنا اليوم:قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن أكثر من 70 ألف مستخدم لتطبيق سند الحكومي فعلوا هويتهم الرقمية مباشرة “ذاتيا”من داخل التطبيق بعد التحديث الأخير عليه.

وأضافت الوزارةبأنه تم تنفيذ أكثر من 30 ألف عملية دفع رقمي بكل سهولة وأمان عبر التطبيق.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كشفت في كانون الثاني 2026 خلال مؤتمر صحفي أبرز التحديثات التي أجريت على تطبيق سند.

وشهد التطبيق في بداية إطلاق نسخته المحدثة دخولا متزامنا لأعداد كبيرة من المستخدمين في وقت واحد، وهو ما تجاوز القدرة الاستيعابية للمنظومة في حينه مما أدى إلى ضغط فني مؤقت على الأنظمة، وتوقفه مؤقتا.

ومع نهاية العام 2025، أعلنت الوزارة عن رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة، فيما تم تفعيل أكثر من مليوني هوية رقمية عبر تطبيق سند الحكومي.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.