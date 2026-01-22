بنك القاهرة عمان
إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة كولومبيا في عمّان

22 يناير 2026
إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة كولومبيا في عمّان

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (۱۳۹۳) تاريخ ٢٠٢٦/١/٤ المتضمن الموافقة على فتح سفارة لجمهورية كولومبيا في عمان .
وكما وافقت الحكومة على قرار المستشارية العسكرية لفرسان مالطا بترشيح السفير aniacomo Serena di Lapigio ، ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.


