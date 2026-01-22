بنك القاهرة عمان
ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لشركة إمبراير ورؤساء تنفيذين لشركات عالمية

22 يناير 2026
ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لشركة إمبراير ورؤساء تنفيذين لشركات عالمية

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، المدير التنفيذي لشركة “إمبراير” البرازيلية لصناعة الطائرات فرانسيسكو غوميز نيتو.
وبحث اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، فرص تعزيز التعاون بين الأردن والشركة في مجالات صيانة الطائرات، وخدمات الطيران، واستخدام الحلول التكنولوجية الحديثة.
كما عقد سموه سلسلة لقاءات مع مؤسسين ورؤساء تنفيذين لعدد من الشركات العالمية، لبحث سبل توسيع التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز المهارات الرقمية ويؤهل الشباب لسوق العمل الأردني.
وحضر اللقاءات وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين


