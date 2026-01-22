الاستهلاكية المدنية : توفر كميات كافية من زيت الزيتون خلال الأيام المقبلة

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، الخميس، عن توفر كميات كافية من زيت الزيتون في أسواقها خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه لن يكون هناك أي نقص في هذه المادة، وفقا لـ الناطق الإعلامي باسم المؤسسة، محمد القيسي.

وقال القيسي إن وزارة الزراعة منحت المؤسسة الاستهلاكية المدنية رخصة لتوريد كمية مليون لتر من زيت الزيتون لأسواق المؤسسة المدنية والعسكرية، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى كانت محدودة، إلا أنه تم تأمينها وتوزيعها على الأسواق.

وأضاف القيسي أن كميات كبيرة من زيت الزيتون ستتوفر خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى كميات أخرى مع بداية شهر شباط، وسيتم توزيعها على جميع أسواق المؤسسة، بما يضمن استمرارية توفر المادة دون أي نقص.

وأوضح أن جميع كميات زيت الزيتون تخضع، قبل دخولها إلى أسواق المؤسسة، للفحوصات المخبرية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، إلى جانب إخضاعها للتذوق الحسي من خلال اللجنة المختصة.

وأشار القيسي إلى أن المؤسسة اعتادت على طرح عروض وتخفيضات في نهاية كل شهر بالتزامن مع صرف الرواتب، مبينا أن العروض الحالية تمتد لمدة 43 يوما، اعتبارًا من اليوم وحتى الخامس من آذار، وتشمل جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا في مختلف مناطق المملكة.

وأكد أن المؤسسة وفرت جميع احتياجات الأسرة الأردنية في أسواقها، لافتا إلى أن المواد المعروضة تم إخضاعها لفحوصات مخبرية مسبقة، وأثبتت صلاحيتها للاستهلاك قبل طرحها للبيع.

وأضاف أن المؤسسة تطبق، في نهاية كل شهر، حزمة تخفيضات واسعة على المواد الأساسية، مثل السكر والأرز والزيوت، إضافة إلى المواد الرمضانية، وذلك بعد دراسة احتياجات الأسرة الأردنية، مشددا على أن جميع العروض والتخفيضات تمت بالتعاون والتنسيق مع الموردي