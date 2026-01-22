بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الخضير وأبو زيد

22 يناير 2026
مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الخضير وأبو زيد

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الخميس واجب العزاء إلى عشيرتي الخضير / بني صخر وأبو زيد.

*ففي منطقة رجم الشامي في لواء الموقر* نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم سالم صياح الخضير تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم وعشيرة الخضير وإلى عموم قبيلة بني صخر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة سلبود بلواء سحاب*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد علي أبو زيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو زيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الملاك البرلماني دينا البشير 

21:21

عطاء الأب؛ بين الوهم والحقيقة

20:26

غضب في بروكسل بعد نشر ترمب محادثات خاصة مع قادة أوروبيين

20:19

موسم الحثيمة في الأردن يصل إلى ذروته

20:08

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

19:38

وكلاء السياحة تحذر من صفحات غير مرخصة تروّج للسفر وتعرّض المواطنين للاحتيال

19:35

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

19:32

نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

19:25

الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

19:23

مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

19:21

العفو العام مطلبٌ شعبي

19:19

هشام المصري يكتب: أين متقاعد الضمان الاجتماعي من غلاء الأسعار؟

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026