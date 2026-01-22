الخلايلة يطلب شراء 400 كرسي لموظفي الضمان الاجتماعي

وطنا اليوم:طرحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عطاءً، لشراء وتوريد عدد (400) كرسي لموظفي المؤسسة، موجّه للشركات المتخصصة في هذا المجال.

وبحسب الإعلان الموقع من مدير عام المؤسسة د. جاد الله محمد الخلايلة يمكن للراغبين في الاشتراك مراجعة مديرية التزويد في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة – الطابق الثالث، وحتى نهاية دوام الاثنين 26/1/2026، للحصول على نسخة العطاء لقاء مبلغ (50) ديناراً غير مستردة.

وأكدت المؤسسة على ضرورة تقديم شهادة تسجيل في السجل التجاري وسجل الموردين، والالتزام بإصدار الفواتير إلكترونياً، وتقديم كفالة دخول مناقصة بنسبة (3%) من قيمة العرض المالي، مشيرة إلى أن العطاء يخضع لنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليماته