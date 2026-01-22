بنك القاهرة عمان
معايير إلزامية للصور الشخصية عند إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني

22 يناير 2026
معايير إلزامية للصور الشخصية عند إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني

وطنا اليوم:أكّدت دائرة الأحوال المدنية والجوازات ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية المعتمدة للصور الشخصية عند التقدّم بطلب إصدار أو تجديد جواز السفر الإلكتروني، وذلك وفق المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
وبيّنت الدائرة أن الصورة يجب أن تكون ملونة وحديثة لا يتجاوز عمرها ستة أشهر، وبخلفية بيضاء نقية خالية من الظلال أو أي عناصر ظاهرة، وبمقاس 35×45 ملم.
وشددت التعليمات على أن يتم التقاط الصورة بزاوية أمامية تُظهر ملامح الوجه كاملة مع الكتفين، مع اعتماد تعبير وجه حيادي دون ابتسامة مبالغ فيها أو عبوس، وأن تكون الصورة ذات جودة عالية وواضحة التفاصيل وخالية من أي مؤثرات أو تعديلات رقمية.
كما يُشترط عدم ارتداء النظارات الشمسية أو الإكسسوارات التي تحجب ملامح الوجه، مع ضرورة توفر إضاءة متوازنة دون انعكاسات على الوجه أو العينين، بما يضمن مطابقة الصورة للمتطلبات الفنية وتسهيل إجراءات إصدار الجواز دون تأخير.


