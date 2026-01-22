بنك القاهرة عمان
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها بين أوكرانيا وروسيا

22 يناير 2026


وطنا اليوم:كشف مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف الخميس قبل زيارة مقرّرة إلى روسيا أن المباحثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا “أحرزت تقدّما كبيرا” ولم تعد تقتصر سوى على “مسألة واحدة” بين كييف وموسكو.
وقال ويتكوف خلال حدث حول أوكرانيا على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا “أظنّ أنها باتت تقتصر على مسألة واحدة وقد ناقشنا صيغا لهذه المسألة، ما يعني أنه من الممكن حلّها. وإذا ما أراد الطرفان تسوية الأمر، فسنقوم بتسويته”.
ولم يقدّم ويتكوف الذي من المفترض أن يسافر إلى موسكو في وقت لاحق من الخميس مع صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، أيّ تفاصيل إضافية.


