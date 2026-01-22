بنك القاهرة عمان
الأحوال المدنية: نحو 9 ملايين يحملون الرقم الوطني

22 يناير 2026
الأحوال المدنية: نحو 9 ملايين يحملون الرقم الوطني

وطنا اليوم:بلغ عدد المواطنين الأردنيين المسجلين مدنيًا والمقيمين في المملكة وخارجها العام الماضي 8 ملايين و907 آلاف و356 ممن يحملون الرقم الوطني، وفق إحصاءات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وتشير البيانات إلى أن 48 % من المواطنين لا تتجاوز أعمارهم الـ24 عامًا، بحسب مدير عام دائرة الأحوال غيث غازي الطيب.
وأضاف الطيب، أن اسم “محمد”؛ الاسم الأكثر تسجيلًا في الدائرة خلال العام الماضي، تلاه أسماء أحمد، يوسف، عمر، وآدم، فيما تصدّر اسم “مسك”، قائمة الأسماء الأكثر تسجيلًا بين المواليد الإناث، تليه أسماء وتين، سلمى، ومريم.
واستنادًا على إحصائية بلغ عدد المواليد ممن لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة 145 ألفًا و934 مولودًا، شكّلوا 1.6 % من إجمالي عدد المواطنين، وعدد من تجاوزت أعمارهم الـ95 عامًا نحو 6 آلاف و43 مواطنًا، توزّعوا بواقع ألفين و106 ذكور، مقابل 3 آلاف و937 أنثى.


