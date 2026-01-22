بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

يسعدهم ما أحلاهم.. رجال يحملون الشعار

22 يناير 2026
يسعدهم ما أحلاهم.. رجال يحملون الشعار

الدكتور نضال المجالي
ليسوا أول من يظهر في الصورة، لكنهم أول من يصل.
ولا يُعرّفون أنفسهم بالأسماء، بل بالأثر الذي يتركه حضورهم قبل أن يحدث الشيء أصلا.
حين تسمع عن إنجازٍ تم في صمت، أو خطرٍ أُغلق ملفه قبل أن يُفتح، فاعرف أن رجال الشعار كانوا هناك.
هم لا يطاردون الحدث، هم يسبقونه.
مثلا: على الحدود، لا يقفون فقط بالسلاح، بل بالعقل. قراءة المشهد، تفكيك النوايا، وإغلاق الثغرة قبل أن تُرى. تفوق لا يُقاس بالضجيج، بل بعدد الليالي التي نام فيها الوطن مطمئنا.
وفي الميادين بين الناس، تتبدل الأدوار لكن الروح واحدة، أمن، دفاع مدني، مخابرات، درك وقطاعات اخرى تعمل كأنها فكرة واحدة تتحرك. قرار يُتخذ في اللحظة الصحيحة، تنفيذ بلا ارتباك، ودقة تجعل أصعب المواقف تبدو وكأنها أسهل مما كانت عليه. وهنا بالضبط، نقولها دون تفكير او تردد وكما هي على لسان الأمهات والجدات: “الله يسعدهم”.
حتى عند وقوع الحدث، فالحكاية مختلفة. سباق مع الوقت، دخان، فوضى، أصوات… ثم يدخلون. يهدأ المشهد فجأة. كل رجل يعرف مكانه، وكل ثانية تُستثمر بذكاء. طفل يُنقذ، طريق يُفتح، منشأة تحمى، كارثة تُختصر. ليس لأن الحادث بسيط، بل لأن من حضر أكبر منه.

نجاحهم ليس ضربة حظ، بل ثقافة.
وحضورهم ليس واجبا فقط، بل التزام أخلاقي تجاه الإنسان قبل المكان.
هم من يجعلون كلمة “جاهز سيدي” واقعا، و”سرعة الإنجاز” قصة تُروى، و”دقة العمليات” سببا في سلامة وطن كامل.
هم رجال لا يحتاجون مديحا، لكنهم يستحقونه.
رجال إذا مرّ اسمهم في حديث، ابتسم الناس جميعا وقالوا بثقة:
يسعدهم ما أحلاهم… رجال يحملون الشعار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الملاك البرلماني دينا البشير 

21:21

عطاء الأب؛ بين الوهم والحقيقة

20:26

غضب في بروكسل بعد نشر ترمب محادثات خاصة مع قادة أوروبيين

20:19

موسم الحثيمة في الأردن يصل إلى ذروته

20:08

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

19:38

وكلاء السياحة تحذر من صفحات غير مرخصة تروّج للسفر وتعرّض المواطنين للاحتيال

19:35

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

19:32

نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

19:25

الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

19:23

مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

19:21

العفو العام مطلبٌ شعبي

19:19

هشام المصري يكتب: أين متقاعد الضمان الاجتماعي من غلاء الأسعار؟

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026