22 يناير 2026
الاتصالات : تعديل أسعار الخدمات الحصرية للبريد الأردني

وطنا اليوم:كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتقرير نشرته أمس عن أبرز إنجازاتها العام الماضي عن تعديل أسعار الخدمات الحصرية لشركة البريد الأردني.
وقالت الهيئة في تقريرها الذي تضمن نشر تعليمات وقرارات تنظيمية عدة صادرة عنها العام الماضي إن التعديل جاء بناءً على طلب شركة البريد الأردني المستند لمعادلة السقف السعري المعدة لتسعير الخدمات البريدية الحصرية.
وأشارت الهيئة إلى أن أول تعديل لأسعار الخدمات البريدية الحصرية عام 2013، ومنذ ذلك التاريخ لم تتقدم الشركة بطلب تعديل الأسعار بناءً على معادلة السقف السعري.
وأرجعت الهيئة التعديل نظراً للتغير الحاصل في قيم التضخم الاقتصادي والكلف الاقتصادية والتشغيلية الخاصة بتكاليف الخدمات البريدية الحصرية ولتعزيز قيام مشغل البريد العام بأعماله على أتم وجه.
ولم تذكر الهيئة في تقريرها طبيعة التعديل الذي طرأ على الأسعار.
يشار إلى أن عدد شركات البريد العاملة في الأردن يبلغ 194 شركة منها 180 شركة محلية و14 دولية، وفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.


