الأوقاف تدعو المعتمرين للتأكد من صدور التأشيرة واستكمال المتطلبات قبل السفر

بنك القاهرة عمان
20 يناير 2026
وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة، إلى التأكد من صدور تأشيرة العمرة بشكل رسمي، واستكمال جميع المتطلبات قبل السفر.
وشدد بيان للوزارة اليوم الثلاثاء على عدم ركوب الحافلات المخصصة لسفر المعتمرين برا، أو التوجه إلى المطارات في حال كانت رحلة العمرة جوا، إلا بعد صدور التأشيرة فعليا وإرسالها للمعتمرين من قبل الجهات المعنية، مبينا أن الالتزام بهذه التعليمات يهدف إلى ضمان حقوق المعتمرين وحمايتهم من أي إرباك أو خسائر مادية.


09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

19:40

الصناعة والتجارة: لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة

19:35

هل تعديل قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى كل هذه الورش

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف