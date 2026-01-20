الأوقاف تدعو المعتمرين للتأكد من صدور التأشيرة واستكمال المتطلبات قبل السفر

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة، إلى التأكد من صدور تأشيرة العمرة بشكل رسمي، واستكمال جميع المتطلبات قبل السفر.

وشدد بيان للوزارة اليوم الثلاثاء على عدم ركوب الحافلات المخصصة لسفر المعتمرين برا، أو التوجه إلى المطارات في حال كانت رحلة العمرة جوا، إلا بعد صدور التأشيرة فعليا وإرسالها للمعتمرين من قبل الجهات المعنية، مبينا أن الالتزام بهذه التعليمات يهدف إلى ضمان حقوق المعتمرين وحمايتهم من أي إرباك أو خسائر مادية.