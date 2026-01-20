بنك القاهرة عمان
نيوزويك: احتمالات عزل ترامب تصل ذروتها وفق تنبؤات أميركية

20 يناير 2026
وطنا اليوم:وصلت احتمالات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفقا لبعض “أسواق التنبؤ” السياسية، في مؤشر يعكس تصاعد الجدل السياسي المحيط بإدارته، رغم استمرار العقبات الدستورية والسياسية أمام أي مسار فعلي للعزل.
وأفاد تقرير نشرته مجلة نيوزويك الأميركية بأن سوق المراهنات التابعة لمنصة “كالشي” أظهرت، أمس الاثنين، ارتفاع احتمالات عزل ترامب إلى 59%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بدء تداول هذه السوق.
تتطلب أي محاولة لعزل الرئيس موافقة الأغلبية في مجلس النواب وثلثي مجلس الشيوخ
و”أسواق التنبؤ” مواقع تتيح للمستخدمين شراء وبيع عقود مالية مرتبطة بوقوع أحداث مستقبلية محددة. ويربح المراهن ماليا إذا تحقق الحدث وفق توقعه، ويخسر إذا حدث عكس ذلك.

انتخابات حاسمة
وأوضح التقرير أن دعوات العزل عادت للواجهة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يستند منتقدوه إلى مواقفه في السياسة الخارجية، ويتهمونه “بإساءة استخدام السلطة” خاصة بعد سياساته الهجومية في فنزويلا، وتهديداته بغزو غرينلاند.
لكنّ هذه الدعوات لم تحرز تقدما ملموسا في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وفق نيوزويك. وكان مجلس النواب قد صوّت ضد مشروع قرار لعزل ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2025، ورغم دعم بعض الديمقراطيين للفكرة، إلا أن عددا منهم صوت ضدها.
بيد أن المستثمرين في “كالشي” يراهنون على انقلاب الموازين إذا انتزع الديمقراطيون الأغلبية في المؤسسة التشريعية في انتخابات التجديد النصفي (نوفمبر/تشرين الثاني 2026).
وتتطلب أي محاولة لعزل الرئيس موافقة الأغلبية في مجلس النواب وثلثي مجلس الشيوخ، وفق كاتب التقرير أندرو ستانتون.
وانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة هي انتخابات تُجرى بعد سنتين من انتخاب الرئيس، وتسمح بتجديد جميع مقاعد مجلس النواب، بالإضافة إلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وقد تؤثر نتائجها بشكل مباشر على برنامج عمل الرئيس الحالي.

عوامل متقلبة
وبجانب التعقيدات في مجلس النواب، ترى المجلة أن الديمقراطيين سيواجهون صعوبات أكبر في مجلس الشيوخ، إذ يتطلب القرار موافقة ثلثي الأعضاء، وهو ما يجعل نجاحه مرهونا بدعم جمهوري حتى في حال حصول الديمقراطيين على أغلبية محدودة مستقبلا.
بعض الجمهوريين قد يدعمون عزل ترامب في حال لجوئه إلى استخدام الجيش للسيطرة على غرينلاند
بواسطة النائب الجمهوري عن ولاية نبراسكا، دون بايكون
وفي المقابل، أظهرت منصة “بوليماركت” -وهي سوق تنبؤ أخرى- توقعات أقل من نظيرتها، إذ قدّرت احتمالات عزل ترامب خلال عام 2026 بنسبة 14% فقط، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها عند 24% في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، بحسب نيوزويك.
ومع ذلك، نقلت نيوزويك عن النائب الجمهوري عن ولاية نبراسكا، دون بايكون، قوله إن بعض الجمهوريين قد يدعمون عزل ترامب في حال لجوئه إلى استخدام الجيش للسيطرة على غرينلاند.
وقال إن المضي في مثل هذه الخطوة قد ينهي رئاسته، مؤكدا أن على ترامب أن يدرك أن الجمهوريين لن يتسامحوا مع هذا السلوك، وأن عليهم إظهار موقف حازم في مثل هذا السيناريو.


