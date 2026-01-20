بدء استقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة لمدة أسبوعين

وطنا اليوم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الوزارة فتحت اعتبارا من اليوم الثلاثاء باب استقبال وتسجيل طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد حسب الحاجة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بدعم استبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة، بدعم من الحكومة، في إطار حماية الأسر من مخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة، وتوفير بدائل آمنة ضمن حملة «شتاء آمن»، علمًا بأنه سيتم المباشرة بصرف المدافئ للأسر المدرجة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأضافت بني مصطفى أن الوزارة بدأت فعليًا بتنفيذ عملية الاستبدال بالشراكة الكاملة مع جمعية تكية أم علي، وبالتعاون مع الجهات الشريكة، مبيّنة أن عملية الاستبدال انطلقت منذ الثامن من الشهر الحالي، حيث جرى في وقت سابق استبدال 1285 مدفأة غير آمنة.

وأشارت إلى أن الوزارة عقدت اجتماعًا موسعًا مع الجهات المعنية، جرى خلاله التعميم خطيًا على جميع مديريات التنمية الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة، للبدء باستقبال طلبات الاستبدال عبر مكاتبها ومديرياتها المنتشرة في أكثر من 42 موقعًا.

وشددت على أن فرق الوزارة الميدانية والفنية، وبالشراكة الكاملة مع جمعية تكية أم علي، ستكون جاهزة لتنفيذ عملية التوزيع في عدد من المراكز ضمن حملة «شتاء آمن»، مؤكدة وضوح الخطة التنفيذية واستمرار العمل لضمان وصول المدافئ الآمنة إلى الأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.