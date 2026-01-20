بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بدء استقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة لمدة أسبوعين

20 يناير 2026
بدء استقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة لمدة أسبوعين

وطنا اليوم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الوزارة فتحت اعتبارا من اليوم الثلاثاء باب استقبال وتسجيل طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد حسب الحاجة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بدعم استبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة، بدعم من الحكومة، في إطار حماية الأسر من مخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة، وتوفير بدائل آمنة ضمن حملة «شتاء آمن»، علمًا بأنه سيتم المباشرة بصرف المدافئ للأسر المدرجة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
وأضافت بني مصطفى أن الوزارة بدأت فعليًا بتنفيذ عملية الاستبدال بالشراكة الكاملة مع جمعية تكية أم علي، وبالتعاون مع الجهات الشريكة، مبيّنة أن عملية الاستبدال انطلقت منذ الثامن من الشهر الحالي، حيث جرى في وقت سابق استبدال 1285 مدفأة غير آمنة.
وأشارت إلى أن الوزارة عقدت اجتماعًا موسعًا مع الجهات المعنية، جرى خلاله التعميم خطيًا على جميع مديريات التنمية الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة، للبدء باستقبال طلبات الاستبدال عبر مكاتبها ومديرياتها المنتشرة في أكثر من 42 موقعًا.
وشددت على أن فرق الوزارة الميدانية والفنية، وبالشراكة الكاملة مع جمعية تكية أم علي، ستكون جاهزة لتنفيذ عملية التوزيع في عدد من المراكز ضمن حملة «شتاء آمن»، مؤكدة وضوح الخطة التنفيذية واستمرار العمل لضمان وصول المدافئ الآمنة إلى الأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

19:40

الصناعة والتجارة: لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة

19:35

هل تعديل قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى كل هذه الورش

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف