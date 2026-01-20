منتدى النهضة ومنتدى الابتكار والتنمية: عقد من الاستشراف الوطني وصناعة الحلول العابرة للأزمات

بقلم: خالد صفران البلاونة – إيطاليا.

في وقت يواجه فيه الأردن تحديات اقتصادية واجتماعية مركّبة، تتراوح بين ركود الإنتاج وتباطؤ النمو والقلق المجتمعي حول فرص العمل، برزت حاجة ملحة لمنصات فكرية لا تكتفي بتشخيص الواقع، بل تصيغ الدواء. ومن هنا، برز “منتدى النهضة” و”منتدى الابتكار والتنمية الأردني” كمنارات تحولية تسعى لتكريس ثقافة الإنتاج، واستدامة الاقتصاد، وصناعة إصلاح وطني حقيقي.

لقد بدأت هذه المسيرة الفكرية الطموحة منذ عام 2015، حيث تشكلت كنواة لمنصة وطنية جامعة، يقودها المفكر والمبادر الأستاذ الدكتور محمد علي عقلة الفرجات. وقد قدّم الدكتور الفرجات عبر هذا العقد من الزمن نموذجاً للمثقف الذي يضع “إنتاج الإنسان وإنتاج الوطن” في قمة أولوياته؛ محولاً الأفكار من طروحات أكاديمية إلى مشاريع ميدانية قابلة للتطبيق عبر الشراكات والحوار البنّاء مع الدولة والمجتمع.

نسيج وطني جامع ونخبة من الطاقات

ما يميز هذا الحراك هو كونه بوتقة وطنية انصهرت فيها كافة الأطياف؛ حيث يضم المنتدى نخبة متنوعة من السياسيين، وممثلي الأحزاب، والإعلاميين، والأكاديميين، والشباب الطموح، والمغتربين الأوفياء. كما يجمع تحت سقفه المفكرين والمثقفين ورواد الأعمال، إلى جانب رواد الابتكار والمبتكرين، ليشكلوا معاً خلية نحل تعمل منذ سنوات على تحويل التحديات إلى فرص والابتكارات إلى واقع ملموس.

منتدى النهضة: تحويل الاستهلاك إلى إنتاج حيوي

تأسس منتدى النهضة كإيمانٍ عميق بالقدرة الوطنية على إعادة صياغة المستقبل عبر مشاريع استراتيجية تلامس صلب التحدي الأردني، ومن أبرزها:

• مشروع الشعب للإنتاج: لتحويل المواطن من مستهلك إلى صانع قيمة ومشارك في الدورة الاقتصادية.

• المدينة الذكية: نموذج معيارياً متكاملاً يتجاوز التنظير إلى مراحل التنفيذ والحوكمة الرقمية.

• السيادة على الموارد الوطنية: عبر مشاريع “مدينة وعد الشرق” وتعدين ذهب وادي عربة، لتعظيم القيمة المضافة لمواردنا الطبيعية.

• القرى الإنتاجية الذكية: لتحويل الريف إلى مراكز إنتاج معرفي وتقني تؤمن الاكتفاء الذاتي.

منتدى الابتكار والتنمية: إرادة الشباب وروح الإبداع

بالتوازي مع الرؤى الكبرى، جاء منتدى الابتكار والتنمية ليكمل الصورة عبر حلول مبتكرة، مثل تحويل الدين الداخلي إلى سندات، والتركيز على البصمة الكربونية، والكبسولة الرقمية، وفتح أسواق جديدة للقارة الإفريقية، وتطوير قطاع النقل الحديث كقطار “عمان-الزرقاء”، مع خلق تشبيك إيجابي بين المستثمرين وصناع القرار.

حوار مع الدولة وإيمان بالإصلاح

لقد كان التفاعل مع المؤسسات الرسمية ركيزة أساسية؛ فكانت اللقاءات مع صناع القرار، وعلى رأسهم سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ورؤساء الوزارات، ودولة رئيس مجلس الأعيان ونائبه والأعيان والنواب، دليلاً قاطعاً على الثقة في الدور الذي يؤديه المنتدى كجسرٍ صلب بين الفكر والإصلاح الوطني. هذه اللقاءات أكدت أن ما يقدمه المنتدى منذ انطلاقته هو “خيار مصيري” للدولة، يجمع بين الواقعية المعيشية والرؤى الاستراتيجية العميقة.

حاضنة أعمال وعصف ذهني مستمر

لا يمكن اختزال نشاط المنتديين في اجتماعات دورية؛ فهما يمثلان منذ عام 2015 “حاضنة أعمال وأفكار رقمية” تتناول ملفات السيادة الطاقية والمائية والتحول الرقمي، وصولاً إلى فكرة “المغتربون سفراء لنهضة الأردن”، لتحويل الأردنيين في الخارج إلى أدوات جذب للسياحة والاستثمار.

الخاتمة: النهضة تبدأ من العقول

إن قصة منتدى النهضة والابتكار هي قصة أمل وذكاء ومثابرة؛ هي محاولة جادة للانتقال من “إدارة الأزمة” إلى “صناعة الفرصة”. فبينما يكثر الحديث عن اليأس، يختار الدكتور الفرجات وفريقه تصميم حلول عملية تنطلق من قلب البتراء لتصل إلى كل زاوية في الوطن.

إن النهضة الحقيقية لا تبدأ فقط بخرائط الطرق، بل بخرائط العقول والقلوب المواطنة، مؤكدين أن الإنسان الأردني هو حجر الزاوية، وأن التعليم والابتكار هما الأدوات الحقيقية للعبور نحو مستقبل أردني مشرق ومستدام.