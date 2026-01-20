بنك القاهرة عمان
جمعية وكلاء السياحة: عطل فني قد يؤخر بعض رحلات العمرة هذا الأسبوع

20 يناير 2026
جمعية وكلاء السياحة: عطل فني قد يؤخر بعض رحلات العمرة هذا الأسبوع

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين، إن الجمعية تتابع باهتمام العطل الفني الذي طرأ على منصة “نُسك” المنصة الإلكترونية المعتمدة التي تُستخدم لتنظيم وإدارة إجراءات العمرة والحج إلكترونيًا، حيث سينعكس هذا العطل على استكمال تنظيم بعض رحلات العمرة ويؤدي إلى تأخيرها.
وأوضح روبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، احتمالية تأجيل عدد من رحلات العمرة المقررة خلال هذا الأسبوع، نتيجة هذه الأسباب الفنية الخارجة عن إرادة شركات الحج والعمرة.
وأكد أن الجمعية على تواصل مستمر مع الجهات المختصة لمعالجة هذا الخلل في أسرع وقت ممكن، بما يضمن حقوق المعتمرين وشركات الحج والعمرة، داعياً المعتمرين الكرام إلى تفهم هذا الظرف الطارئ ومتابعة أي مستجدات سيتم الإعلان عنها فور ورودها.
ودعا المعتمرين إلى عدم السفر أو التوجه إلى المنافذ الحدودية والمطارات قبل التأكد من صدور التأشيرة وحيازتها بشكل رسمي، تجنبا لأي إشكالات أو تأخير قد يترتب على ذلك


