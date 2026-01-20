الطاقة توقّع مذكرتي تفاهم لاستغلال المعادن في وادي أبو البراق وسمرة الطيبة

وطنا اليوم:وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، مذكرتي تفاهم مع شركة الصناعات الكيماوية والتعدينية (CMI) ممثَّلة بمديرها العام الدكتور بسام الفاخوري، لاستغلال المعادن في منطقتي وادي أبو البراق وسمرة الطيبة جنوبي المملكة، ضمن جهود تطوير قطاع التعدين واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتعدين.

وشملت المذكرة الأولى على أعمال الاستكشاف والتنقيب عن العناصر الأساسية والثمينة والحرجة والاستراتيجية والعناصر الأرضية النادرة في منطقة جبال سمرة الطيبة بمساحة 13.9 كم² ولمدة 67 أسبوعًا، كما شملت المذكرة الثانية على استكشاف خامات الذهب والمعادن الأساسية والثمينة والحرجة والاستراتيجية والعناصر الأرضية النادرة في منطقة جبال براق – أبو برقة بمساحة 106 كم² ولمدة 98 أسبوعًا.

وأكد الخرابشة خلال حفل التوقيع، على أن هذه الخطوة تعزز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتدعم الاستثمارات ونقل الخبرات وتوفير فرص العمل ضمن برنامج وطني متكامل لتطوير واستثمار الثروات المعدنية في المملكة.

وبيّن الخرابشة أن المذكرتين تأتيان ضمن توجهات الحكومة لتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الاستثمارات المسؤولة، وتحفيز الشراكات مع الشركات الوطنية والدولية ذات الكفاءة، بما يسهم في نقل المعرفة الفنية وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وأضاف أن توقيع المذكرتين الجديدتين ينسجم مع أولويات التنمية المستدامة، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة سابقاً مع شركات محلية وخارجية في مجالات الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة والفوسفات والليثيوم، ضمن برنامج متكامل لتطوير واستثمار الثروات المعدنية في المملكة، مشيراً إلى وجود ثلاث اتفاقيات في مرحلة التفاوض تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التنفيذية.