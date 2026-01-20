تحرير منتج مسلسل باب الحارة الشهير من الاختطاف

وطنا اليوم:نفّذت وحدات الأمن الداخلي السورية، الإثنين، عملية مداهمة محكمة، أسفرت عن تحرير المنتج محمد قبنض وتأمين سلامته.

وأفادت الجهات المعنية بأنه جرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً، قبل تسليم المواطن المحرَّر إلى ذويه.

ونشرت الداخلية السورية فيديو يوثق لحظة تحرير المختطف.

وكانت الوزارة قد قالت في منشور على “فيسبوك”: “منذ لحظة الإبلاغ عن اختفاء المواطن محمد قبنض في محافظة ريف دمشق، باشرت وحدات الأمن الداخلي فورا عمليات البحث والتحري، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بهدف كشف ملابسات القضية وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة”.

وأضافت: “خلال مجريات التحقيق، حاول بعض المحرضين حرف مسار القضية واتهام الدولة السورية بإخفائه مما أدى إلى ضعف التعاون والتنسيق مع الفريق المختص بالمتابعة، الأمر الذي جعل المهمة صعبة وأدى إلى تأخير التقدم في مسار البحث والتحقيق”.

وأكملت: “بفضل الجهود المكثفة والمتابعة الحثيثة، تمكنت وحدات الأمن الداخلي، من العثور على المواطن محمد قبنض وكان برفقته مخطوف آخر يدعى حمزة اللحام الذي اختطف قبل قرابة شهر وكانت قضيته متابعة من قبل المباحث الجنائية كذلك، حيث جرى تأمينهما وحمايتهما أصولًا، فيما باشرت الجهات المختصة استكمال التحقيقات وملاحقة باقي أفراد الخلية التي تقف وراء هذه الجريمة النكراء”.

يذكر أن حادثة اختطاف محمد قبنض وهو منتج مسلسل باب الحارة الشهير تعود إلى 18 سبتمبر الماضي، حيث أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارتين على اختطافه من أمام مقر شركته، بعد انتحالهم صفة عناصر من الأمن العام وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

ووجّه منتج الدراما السورية المعروف محمد قبنض رسالة طمأن فيها المواطنين ورجال الأعمال، داعيا إياهم إلى عدم الخوف وقال إن “هناك دولة سورية قوية” قادرة على حمايتهم.