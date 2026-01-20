آل الشيخ يتفاعل مع فيديو شام ويدعوها لزيارة الرياض

وطنا اليوم:شغلت الطفلة السورية “شام” مواقع التواصل وتصدرت الترند، بعد ظهورها اللطيف في فيديو على تيك توك، راحت تعاتب فيه السعوديين لعدم دعوتها لحضور مهرجان “جوي أواردز” الذي ضم مئات المشاهير والفنانين من الدول العربية والغربية.

وقالت ابنة حمص في المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع: “والله يا أهل السعودية أنا زعلانة كتير.. معقول عازمين كل المشاهير وكل العالم، إلا شام الحمصية العربية.. معقول.. كنت طلعت على المسرح ورقصت… وزغرط لكم”.

إلا أن المفاجأة كانت برد المستشار السعودي تركي آل الشيخ على فيديو الصغيرة، موجهاً إليها دعوة لحضور موسم الرياض. وكتب بمنشور على حسابه في إكس، مساء أمس الاثنين: “حقك علينا.. وما نرضى زعلك وموسم الرياض عازمك على حفلة الفنانة الكبيرة أصاله شو رأيك؟ وشكلين مابحكي”

لتعلق بدورها أصالة على تلك الدعوة، كاتبة على حسابها في إكس:” ومن عندي هدية حلوة.. أحلى فستان تجي فيه الحفلة منفوش أكتر من الفساتين اللي شفتيهم بالمهرجان ومشكوك وحركات ليوم الحركات”.

ثم ظهرت الطفلة ثانية في فيديو آخر لتعبر عن فرحتها بتلك الدعوة، وتوجه الشكر للسعودية، قائلة ” ولك رد عليي تركي آل الشيخ وأصالة.. ضحكت لنا الليالي.. أنا جاهزة.. وجواز السفر وإقامتي جاهزة.. وكل شي جاهز..”

“حبيبتي تنورينا”

فرد مجدداً رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عليها، كاتباً: “حبيبتي تنورينا”.

وكانت العاصمة السعودية شهدت مساء السبت الماضي حفل توزيع جوائز “جوي أووردز” بنسخته السادسة ضمن موسم الرياض، من أجل تكريم صناع الترفيه وممثلين ونجوم من كافة القطاعات الفنية والرياضية وغيرها.

حيث توافد مئات النجوم من العالم العربي والغربي لحضور هذه المناسبة الفنية السنوية