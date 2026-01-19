جمعية الإنماء الخيرية تحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني برعاية أمين عام وزارة الثقافة

وطنا اليوم – برعاية عطوفة أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة، نظّمت جمعية الإنماء الخيرية احتفالاً وطنياً مهيباً بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، بحضور رسمي وشعبي وثقافي واسع، جسّد عمق الانتماء والولاء للقيادة الهاشمية.

وألقت رئيسة الجمعية الأستاذة وعد حسونة كلمة ترحيبية أكدت خلالها مكانة هذه المناسبة الغالية في وجدان الأردنيين، باعتبارها محطة اعتزاز بقائد هاشمي كرّس حياته لخدمة الوطن والإنسان، وقاد مسيرة الأردن بحكمة وثبات في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما شهد الحفل كلمة لعضو مجلس أمانة عمّان السابق السيدة قمر النابلسي، استعرضت فيها محطات بارزة من مسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وما تحقق في عهده من إنجازات أسهمت في النهوض بالدولة الأردنية على مختلف المستويات.

وتضمّن الحفل فقرات وطنية وثقافية متنوعة، تخللتها قصائد شعرية عبّرت عن المحبة والوفاء لجلالة الملك، من بينها قصيدة ألقاها رئيس اتحاد الكتّاب الأردنيين الشاعر عليان العدوان، استحضرت معاني القيادة والشرف والانتماء، إلى جانب عرض فيلم وثائقي تناول محطات من حياة ومسيرة جلالة الملك وما تحقق من إنجازات على الصعيدين الوطني والدولي.

وقدّمت الحفل عضو اتحاد الكتّاب والأدباء ديمة الفاعوري، وشهد مشاركة مميزة لفرقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، التي قدّمت معزوفات وطنية جسّدت قيم الانضباط والتضحية والفداء، إضافة إلى فقرات تراثية شملت دبكة أردنية أصيلة وعرضًا للأزياء التراثية، عكست تنوّع الموروث الثقافي الأردني وجماله.

وفي إطار تقدير الجهود الداعمة للعمل الخيري والوطني، قامت جمعية الإنماء الخيرية، ممثلة برئيستها الأستاذة وعد حسونة وبمشاركة عطوفة أمين عام وزارة الثقافة ورئيس اتحاد الكتاب الشاعر عليان العدوان ، بتكريم وزارة الثقافة، ومديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – وتسلمها مندوب مدير المديرية العقيد الركن عبدالله الفريحات – وفرقة موسيقات القوات المسلحة وتسلمها الوكيل مجدي الطوالبة، إلى جانب شركة الدلتا لتجارة اللحوم والمواشي، والقارئ الشاب راشد حسونة، وعطوفة السيد سامي الطويل البطاينة مدير المركز الثقافي الملكي، وسعادة السيد عبدالفتاح العزه رئيس جمعية ماريا القبطية، وسعادة السيدة ملاك أبوعيشة، وسعادة السيدة منيرة عقل، وسعادة السيد سامي القصاص رئيس لجنة تحسين مخيم الحسين وتسلمها نيابة عنه سعادة السيد عبدالفتاح العزة، وسعادة السيد إحيا عربيات، وسعادة السيدة عنود الزعبي، وسعادة السيدة ثائرة عربيات، وذلك تقديرًا لدورهم في دعم مسيرة الجمعية وإنجاح فعالياتها.

واختُتم الحفل الذي أشرفت على إدارته مديرة الجمعية السيدة فائزة الزعبي بتجديد التهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والدعاء بأن يحفظه الله ويمدّه بموفور الصحة والعافية، وأن يبقى الأردن آمنًا مستقرًا، مرفوع الراية بقيادته الحكيمة، مع تأكيد المشاركين على مواصلة العطاء والعمل الوطني الصادق خدمةً للوطن والإنسان.