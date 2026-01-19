المياه : سدود المملكة وصلت إلى 80% من طاقتها التخزينية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن الموسم المطري الحالي يُعد من أفضل المواسم التي شهدتها المملكة خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدا أن كميات الأمطار الهاطلة أسهمت بشكل ملموس في تحسين الواقع المائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأوضح سلامة، اليوم الإثنين، أن نسبة الهطول المطري حتى صباح اليوم تجاوزت 69% من المعدل السنوي العام، والبالغ نحو 8.1 مليار متر مكعب، وهي نسبة لم تتحقق في هذا التوقيت من العام منذ عام 2018.

وأشار إلى أن هذا الموسم انعكس إيجابا على واقع السدود، حيث وصلت نسبة التخزين في سدود المملكة إلى نحو 80% من طاقتها التخزينية الكلية، باستثناء سد الوحدة، لأسباب تتعلق بتدفقات نهر اليرموك، مؤكدا أن معظم السدود باتت قريبة من الامتلاء.

وبيّن سلامة أن الأمطار أسهمت أيضا في فيضان بعض السدود، لا سيما في المناطق الجنوبية، ما يعزز الاستفادة من المياه المخزنة لأغراض الزراعة أولا، ثم مياه الشرب، إضافة إلى تغذية المياه الجوفية التي عانت من تراجع خلال المواسم المطيرة السابقة، وعودة تدفق عدد من الينابيع في مختلف مناطق المملكة.

وحول ملاحظات المواطنين المتعلقة بتوزيع المياه خلال الفترة الماضية، أوضح سلامة أن بعض الاختلالات التي شهدتها مناطق في العاصمة وغيرها تعود إلى أعمال صيانة لمنظومة مياه الديسي تزامنت مع عدة منخفضات جوية متتالية، وما رافقها من عكورة في بعض المصادر السطحية نتيجة جريان الأودية، ما استدعى إيقاف بعض المصادر مؤقتا حفاظا على جودة المياه.

وأكد أن الأوضاع حاليا مستقرة في مختلف مناطق المملكة، وأن التزويد المائي عاد إلى طبيعته، مشيراً إلى اعتماد الوزارة على مصادر بديلة، مثل الزارة – ماعين ومحطة الموجب وبعض الينابيع السطحية، والتي تتأثر بطبيعتها بالظروف الجوية.

وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، أكد سلامة أن “المشروع ماضٍ قدما” وفق ما أعلنته الحكومة، لافتا إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة مع الجانب القطري تأتي في إطار دعم التمويل، مع توقع استكمال إجراءات الإغلاق المالي والبدء بالتنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة.

وشدد سلامة على أهمية تعزيز ثقافة حصاد مياه الأمطار على مستوى المنازل والمؤسسات والمزارع، لما لها من دور فاعل في دعم الأمن المائي الوطني، وتخفيف الضغط عن مصادر المياه، وتوفير كميات كبيرة من المياه الصالحة للاستخدام، مؤكدا أن الأردن يُعد من الدول الرائدة في هذا المجال.