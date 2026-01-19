عبيدات يعرض لملتقى اعمال الفلسطيني – نابلس فرص الاستثمار في المدن الصناعية الاردنية

وطنا اليوم:عرض مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية بالوكالة السيد عدي عبيدات خلال اللقاء فرص الاستثمار المتاحة في المدن الصناعية الاردنية والخدمات التي تقدمها والحوافز الاستثمارية الممنوحة فيها ضمن بيئة الاستثمار الاردنية أمام ملتقى اعمال الفلسطيني نابلس .

وبين السيد عدي عبيدات خلال لقاءه أهمية العلاقات الثنائية بين الاردن وفلسطين ودورها في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار الصناعي المشترك بين الجانبين.

وأشار السيد عدي عبيدات للوفد الضيف الذي يرأسه رئيس مجلس اداره الملتقى السيد جهاد البنا ويضم مستثمرين ورجال أعمال فلسطينيين أن المدن الصناعية الأردنية توفر بيئة استثمارية جاذبة ومحفزه ضمن كافة مدنها الصناعيه الموزعة في أغلب محافظات المملكة ، حيث توفر بنية تحتية متكاملة وخدمات نوعية وحوافز تنافسية تسهم في تمكين المستثمرين من إقامة مشاريعهم الصناعية بكفاءة واستدامة.

وافاد عبيدات إلى أن المدن الصناعية الأردنية تعد أحدى المحركات الرئيسة للنمو الصناعي، لما توفره من فرص استثمارية متنوعة في قطاعات صناعية مختلفة إلى جانب ما تحظى به من دعم حكومي وتسهيلات إجرائية، وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص العمل.

من جهته أشاد رئيس مجلس إدارة ملتقى أعمال الفلسطيني – نابلس السيد جهاد البنا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المدن الصناعية الأردنية، مثمناً بيئة الاستثمار الآمنة والمستقرة التي توفرها وما تتمتع به من جاهزية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية داعيا رجال الأعمال الفلسطينيين للاستفادة من الفرص المتاحة فيها.

وتناول اللقاء مجموعة من استفسارات الوفد الضيف حول رؤية شركة المدن الصناعية الأردنية في دعم المستثمر الأجنبي وآليات التسهيل والخدمات المقدمة منذ مرحلة التأسيس وحتى التشغيل، إضافة إلى الحوافز والتشريعات الناظمة للاستثمار الصناعي.

وشملت الزيارة الاستماع الى عرض توضيحي حول المدن الصناعية الاردنية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة فيها والحوافز والخدمات التي تقدمها للمستثمرين، بما يعزز فرص الشراكة والتعاون المستقبلي بين الجانبين.