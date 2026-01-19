وفاتان بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:توفي شخصان، مساء امس الأحد، إثر حادث تصادم على الطريق الصحراوي/ ما قبل جسر الكرك باتجاه الجنوب.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية، إنها تعاملت مع حادث تصادم على الطريق، نتج عنه وفاتان، وتم إخلاء المتوفين إلى المستشفى.

وأوضحت إدارة الدوريات أن كوادرها موجودة في موقع الحادث للدلالة والإرشاد لحين فتح الطريق.

ودعت سالكي الطريق إلى توخي الحذر أثناء سلوكه واتباع تعليمات رجل الدوريات في الموقع.